Masques, mails frauduleux, contrefaçons... Les cybercriminels surfent sur la crise sanitaire

Les cybercriminels habituellement spécialisés dans les stupéfiants surfent sur la crise sanitaire et se reconvertissent dans les masques de protection. Sur le dark web de nombreux vendeurs de drogue ont pris d'assaut ce marché en plein essor.

En cause, la pénurie de ce matériel médical depuis la propagation rapide et massive du nouveau coronavirus (Covid-19). L'entreprise britannique de risk management Digital Shadows a détecté des annonces de masques sur une plate-forme habituellement dédiée à la vente de drogue et d'équipements de piratage informatique, rapporte Sky News.

Les masques qu'ils commercialisent clandestinement seraient potentiellement contrefaits, selon l'entreprise de risk management Digital Shadows qui a détecté ces annonces.

2.000 masques pour près de 5.800 euros

Mais cela n'empêche pas les cybercriminels de vendre leurs produits à prix d'or profitant de la très forte demande qui s'exerce pour ce type de produits devenus rares. Une annonce propose ainsi une boîte de 2.000 masques chirurgicaux contre 6.500 dollars soit environ 5.800 euros.

Le phénomène ne se limite pas au dark web. Sur le web classique, des annonces de ce type pullulent également, selon la compagnie.

Selon le Bureau national britannique de renseignement sur la fraude, les Britanniques ont été escroqués de pus de 800.000 livres, soit l'équivalent de 880.000 euros en tenant d'acheter des masques à de faux vendeurs, indique Sky News.

Les professionnels de santé trompés aussi

Mais les cybercriminels s'attaquent aussi aux professionnels de santé. Certains d'entre eux ont reçu dans leur boîte mail des messages de pishing (hameçonnage en français). Se présentant comme un email officiel de prévention contre le Covid-19, il invite les destinataires à s'incrire à un séminaire en cliquant sur un lien. Celui qui se laisse prendre remplit alors un faux formulaire qui permet aux pirates de récupérer toutes leurs données personnelles.

Les auteurs de ces mails frauduleux peuvent se faire passer pour l'OMS ou d'autres autorités sanitaires telles que le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).