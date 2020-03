Mouchoirs, barres de métro, boutons d'ascenseurs... : combien de temps le coronavirus survit-il ?

Le nouveau coronavirus se transmet entre les humains par la salive, les gouttelettes, par contacts rapprochés avec des malades, mais aussi via les objets fréquemment touchés, tels que les barres de métro, les boutons d’ascenseurs, mais aussi les écrans de smartphones et les poignées de porte.

Mais combien de temps le virus peut-il survivre sur ces surfaces ?

Le Covid-19 peut persister sur des surfaces inanimées en métal, en plastique ou en verre, et rester infectieux entre 3 et 5 jours en moyenne. Mais les basses températures et l’humidité de l'air peuvent prolonger sa durée de vie jusqu’à neuf jours, rapporte une étude allemande publiée dans le Journal of Hospital Infection.

Les scientifiques de la Ruhr University précisent dans leurs travaux que les agents à base d’éthanol, de peroxyde d’hydrogène ou d’hypochlorite de sodium peuvent éliminer le virus de ces surfaces. En revanche, si le virus peut survivre plusieurs jours sur les objets, le risque de contamination après un contact avec eux est faible.

En effet, le virus est «un virus aéroporté», ce qui signifie qu’il se transmet davantage via «les postillons» que l’on émet en toussant ou en éternuant, souligne le médecin Julien Borowczyk. A titre de comparaison, le Rotavirus, qui cause la gastroentérite, peut survivre au-delà de 15 jours sur les surfaces.