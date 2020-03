Municipales au Havre : Edouard Philippe joue son avenir politique

Candidat à la mairie du Havre, Édouard Philippe, même s’il est désigné favori, risque gros. N’ayant pas pu faire campagne pleinement, en raison du coronavirus et de la réforme des retraites, le Premier ministre sait qu’en cas de défaite, sa place à Matignon sera fragilisée.

Maire du Havre de 2010 à 2017, Édouard Philippe souhaitait réaffirmer son engagement auprès de sa ville, malgré ses responsabilités de chef du gouvernement. S’il remporte l’élection, il confiera la mairie à Jean-Baptiste Gastinne, actuel maire LR de la ville. Un récent sondage l'a placé en tête au 1er tour avec 42% des intentions de vote, loin devant ses concurrents, le communiste Jean-Paul Lecoq (25%) et l'écologiste Alexis Deck (16%).

Mais l'étude a été effectuée avant que le chef du gouvernement ne décide de déclencher l'article 49-3 pour la réforme des retraites, et avant aussi que la pandémie de coronavirus ne vienne bouleverser le quotidien des Français. Élu au 1er tour en 2014 avec 52% des voix, il est six ans plus tard mesuré avec 10 points de moins. D'où un optimisme raisonné de M. Philippe, qui sait qu'une défaite rendrait sa situation intenable à Matignon.

«La ville ne peut pas être gérée depuis Matignon !» peste Jean-Paul Lecoq au Parisien. Soutenu par la France insoumise, il espère bien convaincre les opposants au gouvernement. En ville, les affichettes siglées CGT et «Gilets jaunes» poussent comme des champignons contre ce «candidat virtuel»: «votez contre Edouard Philippe pour sauver le Havre et la France», proclament-elles. Sa permanence de campagne a été taguée et caillassée, ses réunions publiques précédées de manifestations et de heurts.

S’il perd, le Premier ministre reste sans plan B s’il devait quitter Matignon avant 2022. S’il n’est pas soutenu par ses électeurs, il pourrait aussi être amené à quitter le gouvernement dans la foulée.