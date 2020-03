Municipales à Marseille : l'après Jean-Claude Gaudin semble incertain

A Marseille, les élections municipales de 2020 sonnent la fin d'un règne. Celui de Jean-Claude Gaudin, maire de la deuxième ville de France pendant 25 ans. Qui pour lui succéder ? Au premier tour du scrutin l'incertitude est toujours de mise.

Les électeurs marseillais doivent choisir huit maires de secteur et la mairie centrale ne peut être obtenue qu'à condition de décrocher un minimum de 51 conseillers municipaux sur l’ensemble du territoire.

Historiquement, les zones de la ville ont différentes couleurs politiques. Les quartiers les plus populaires, dans le centre et au nord, sont généralement le territoire de la gauche, tandis que la droite se concentre sur le sud et l'est de Marseille.

Mais cette année le paysage est un peu différent puisque le départ de Jean-Claude Gaudin, maire Les Républicains (LR), a déchiré la droite en deux listes distinctes. A cela s'ajoute l'entrée en jeu de La République en marche (LREM) ainsi qu'un morcellement semblable à gauche.

En effet, Samia Ghali, ex-sénatrice et candidate locale du Parti socialiste a décidé de mener campagne seule, de même que Sébastien Barles, tête de liste Europe écologie-Les Verts.

#Municipales2020



Le taux de participation à #Marseille à 17 heures est de 28,22%.#MunicipalesMarseille — Ville de Marseille (@marseille) March 15, 2020

Dans un récent sondage IFOP-Fiducial, rendu public mardi 10 mars par La Provence, la candidate LR, Martine Vassal, arrive en tête sur l'ensemble de la ville avec 24% des intentions de vote, devant le Rassemblement national (RN, 22%) et le Printemps marseillais, rassemblement à gauche «écologiste et citoyen» (18%). Dans le 4e secteur, où elle se présente personnellement, Martine Vassal obtient 37% des intentions de vote.

Des scores qui la placent en tête mais semblent pourtant insuffisants lorsqu'on les compare à ceux de Jean-Claude Gaudin en 2014. A l'époque, le maire sortant cumulait 37% des voix pour la ville entière et, surtout, était élu dès le premier tour (51%) dans le 4e secteur.

Des triangulaires ou quadrangulaires dans certains secteurs ?

Le score de Martine Vassal a notamment pâti de la dissidence de Bruno Gilles, ancien patron de la fédération départementale LR, qui brigue le 3e secteur. Ce dernier sondage le créditait de 10% des intentions de vote.

Au second tour, des triangulaires ou quadrangulaires ne sont donc pas exclues dans certains secteurs de Marseille. Une situation qui pourrait profiter à Stéphane Ravier, tête de liste RN.