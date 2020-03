Nombre de cas, âge des victimes, régions touchées... Le coronavirus en chiffres et en carte

Le point sur le coronavirus en chiffres. Combien la France compte-t-elle de nouveaux cas par jour ? Quelles sont les tranches d'âges et les régions les plus touchées ?

Réponse avec les chiffres de Santé Publique France publiés sur une période qui s'étend jusqu'au 15 mars.

Le coronavirus par jour

A cette date-là, la France comptait un peu plus de 6.300 personnes infectées par le Covid-19. La date du 7 mars constitue un tournant. Ce jour-là, le nombre de nouveaux cas est passé à plus de 200 soit une augmentation de 100% du chiffre de la veille (93).

Le coronavirus par tranche d'âge

Au 15 mars, sur les 6.378 Français touchés par l'épidémie, 1.808 avaient entre 15 et 44 ans. Les autres étaient répartis comme tel : 126 ont moins de 15 ans, 2.067 entre 45 et 64 ans, 850 entre 65 et 74 ans et 1.236 plus de 75 ans.

Même si, en proportion, les plus vieux d'entre nous sont les plus touchés, le virus n'épargne pas les plus jeunes, même si aucun décès n'a été recensé parmi les moins de 15 ans et seulement 2 chez les 15-44 ans. Les Français de plus de 75 ans sont en revanche touchés par un taux de mortalité de 10% quand ils sont porteurs du virus.

Le coronavirus par région

Aussi, la répartition des cas sur le territoire français n'était pas égalitaire au 15 mars. L'est de la France et la région parisienne sont les endroits les plus marqués par l'épidémie avec un record pour la région Ile-de-France (1.846).

Santé Publique France fait un point hebdomadaire sur l'épidémie.