Coronavirus : le confinement vu de Twitter

Alors que l'Hexagone, s'appuyant sur les recommandations des experts, semble de plus en plus s'acheminer vers un confinement total ou partiel, le coronavirus est le sujet de préoccupation numéro chez tous les Français. Et Twitter en est le réceptable parfait.

Sous le hashtag (mot-dièse, NDLR) #ConfinementTotal, sujet le plus commenté sur le réseau social ce lundi 16 mars, les Français oscillent entre panique, désarroi, sidération, mais aussi formes de solidarité et humour. Sélection.

Si vraiment vous avez du mal à rester enfermés à cause du #ConfinementTotal et que vous êtes nostalgique des transports en commun... pic.twitter.com/WKO75WPipt — Balsamo (@Cagliostro2012) March 16, 2020

À Lyon, un fleuriste a ouvert ce matin pour distribuer gratuitement ses fleurs #confinementtotal #CORONAVIRUSENFRANCE pic.twitter.com/ZtqEUtSrlx — Martin Cdrc (@MacDrcF) March 16, 2020

L'esprit de contradiction à la Francaise : #confinementtotal #COVID2019





2015, 2020



Continuez restez



à sortir chez vous pic.twitter.com/6wUtVD4xvA — Rod Serling (@Ohone06409653) March 16, 2020

Les profs ce matin quand ils arrivent dans leurs classes virtuelles... #ConfinementTotal pic.twitter.com/L8F2SGfYEW — Sébastien Terreau (@eusaebius_off) March 16, 2020

Moi après 2 mois de confinement sans salle de sport et sans coiffeur #confinement #ConfinementTotal pic.twitter.com/TCYktHdkcs — David Azevedo (@AzevedooDavid) March 16, 2020

La France va attendre Emmanuel Macron comme ça ce soir à 20h #confinementtotal pic.twitter.com/shH2mQzdvV — Escrobar (@Fabronxx) March 16, 2020

#confinementtotal soutien aux femmes battues, aux enfants de parents toxiques, aux colocs qui peuvent pas se saquer, aux étudiants qui vivent dans un 15m2 sur Paris, aux personnes anxieuses et sujettes aux crises de panique, j’en oublie mais vrmt big big soutien — argh (@krs92400) March 16, 2020