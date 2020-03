«En première ligne» : Un site pour aider les personnes qui luttent contre le coronavirus

Aider les personnes en première ligne de la lutte contre le coronavirus. C'est l'objectif d'«Enpremiereligne», un réseau d'entraide qui a été lancé, le dimanche 15 mars, sur internet.

«Face à l'épidémie de Covid-19, certains d'entre nous sont en première ligne de la lutte pour sauver des vies et assurer les fonctions vitales de notre pays. Soyons présents pour eux et leurs familles». Ce sont les mots utilisés sur le site pour présenter le réseau d'entraide. Pour cela, le site met en relation ces personnes «en première ligne», qui ont besoin d'aide pour garder leurs enfants ou faire leurs courses, et des personnes proches, volontaires pour accomplir ces tâches.

Les personnes de 18 ans à 60 ans, en bonne santé et qui ne font «pas partie des personnes à risque» peuvent proposer leur aide, est-il expliqué sur le site. Quant à ceux qui peuvent en bénéficier, il s'agit donc des personnes «en première ligne» de la lutte contre le Covid-19, soit les soignants, pharmaciens ou membres des services d'urgence par exemple. Cependant, il est indiqué que ce service pourra être étendu à d'autres personnes, «selon l'évolution de la situation».

COMMENT ÇA MARCHE ?

Que l'on soit volontaire ou personne en première ligne, il faut remplir un questionnaire. Passée cette étape, «Enpremiereligne» met en relation ces personnes, groupées selon leur code postal et leurs critères, par messagerie électronique. Après être entrés en contact, elles peuvent valider, ou pas, leur entraide sur le site.