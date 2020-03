Qui sont les 11 experts qui guident l'exécutif dans la lutte contre le coronavirus ?

Ils sont 11, neuf hommes, deux femmes et sont en première ligne pour déterminer à quoi ressemblera le quotidien des Français dans les prochains jours, voire les prochaines semaines.

Ce sont les experts du «conseil scientifique», cet organe consultatif créé pour guider le gouvernement dans ses décisions en pleine phase épidémique du coronavirus.

En fonction depuis le mercredi 11 mars, ce comité de chercheurs a notamment validé la fermeture des établissements scolaires ainsi que celle des commerces non-indispensables et lieux de divertissement.

Ils ont également donné leur aval pour la tenue, controversée, du premier tour des élections municipales et seront à nouveau consultés pour décider de la poursuite ou non du scrutin.

En cette période de crise, ces experts ont donc un réel impact sur la vie des Français. Mais qui sont-ils exactement ?

Jean-François Delfraissy

Il est le président de ce conseil scientifique, mais aussi celui du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), depuis 2016. Immunologiste, il a également dirigé l'Agence de recherche sur le sida, de 2005 à 2017. En 2014, il s'est occupé du plan Ebola en France.

Jean-François Delfraissy est à la tête de l’Institut thématique Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie (I3M) de l’Inserm qui le décrit comme «le coordinateur de la recherche en infectiologie et immunologie française».

Arnaud Fontanet

Epidémiologiste, il dirige l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes à l’Institut Pasteur de Paris depuis 2002. Spécialisé dans les pathologies infectieuses et tropicales, ses principaux thèmes de recherche sont les hépatites virales et les virus émergents.

Denis Malvy

Il est l'un des trois infectiologues de l'équipe. Au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, Denis Malvy dirige le service des maladies infectieuses et tropicales du voyageur. Ce même service qui a guéri l'un des premiers malades français du coronavirus grâce au remdesivir. Cet antiviral est l'un des traitements à l'étude dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.

Didier Raoult

Directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée infection à Marseille, Didier Raoult est lui aussi infectiologue. Il a notamment attiré l'attention sur les effets potentiellement bénéfiques de la chloroquine dans le traitement du Covid-19.

Didier Raoult mène d'ailleurs le premier essai clinique français sur le coronavirus en testant cet antipaludique sur 24 patients atteints.

Yazdan Yazdanpanah

Troisième et dernier infectiologue de ce conseil scientifique, Yazdan Yazdanpanah est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat (Paris) et expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Bruno Lina

Virologue et professeur de virologie aux Hospices civils de Lyon, Bruno Lina est aussi chercheur au Centre national de référence des virus des infections respiratoires.

Lila Bouadma

A l'hôpital Bichat, à Paris, Lila Bouadma oeuvre dans le service «réanimation médicale et infectieuse». Elle travaille au contact direct des cas les plus graves de coronavirus.

Pierre-Louis Druais

Fondateur du Collège de la médecine générale en 2009, Pierre-Louis Druais en a été le président jusqu'à sa nomination à la Haute autorité de santé. Ce médecin généraliste est vice-président de la commission «recommandations, pertinence, parcours et indicateurs» depuis 2019.

Son rôle est de «valider les recommandations destinées aux professionnels de santé et aux pouvoirs publics en termes de bonne pratique ou d’organisation des soins».

[#Coronavirus] Réunion hier du comité scientifique à l’Élysée. Santé publique France a mobilisé l’ensemble de son expertise en épidémiologie et en prévention pour appuyer les pouvoirs publics et les guider dans le choix des mesures de gestion à mettre en place #Covid19 pic.twitter.com/ph0ICJsgAF — GenevieveChene (@genevieve_chene) March 13, 2020

Simon Cauchemez

Modélisateur pour l'Institut Pasteur, il développe des outils mathématiques afin d'étudier les épidémies. Les données récoltées permettent de mettre en lumière les facteurs de risque mais aussi le processus de transmission inhérent à chaque maladie.

L'objectif est de pouvoir prédire la propagation d'un virus dans une population afin d'installer les mesures préventives adéquates et estimer l'étendue de l'infection.

Laetitia Atlani-Duault

Laetitia Atlani-Duault est anthropologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et directrice scientifique de la Fondation maison des sciences de l'Homme.

Selon l'IRD, «ses travaux portent sur l’impact sociétal des crises sanitaires et humanitaires, dont notamment les épidémies (sida, H1N1, ebola, covid19), et la gouvernance de la réponse qui leur est apportée».

Elle a entre autres étudié l'utilisation des médias sociaux en période d'épidémie.

A présent chacun le comprend mieux: l’enjeu est de réduire le + possible la saturation des réanimations, dont les miracles ne suffiront pas. Les pouvoirs publics en ont pris la mesure. A chacun d’en faire autant, d’agir a sa place avec responsabilité, engagement et civisme. — Daniel Benamouzig (@DBenamouzig) March 12, 2020

Daniel Benamouzig

Sociologue spécialisé sur les questions de santé, Daniel Benamouzig est directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po.

Ses recherches portent notamment sur les politiques de santé et il anime le Programme interdisciplinaire Princeps sur les crises et la sécurité sanitaire au sein de l’Université Sorbonne Paris Cité.

Il a participé à différents travaux d’expertise sanitaire, notamment auprès de la Haute Autorité de Santé, de l’Institut National des Données de Santé ou de la Conférence Nationale de Santé.