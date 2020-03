Rubans, portes condamnées,... les réseaux de bus s'adaptent pour limiter les contacts avec les conducteurs

Après les mesures annoncées par le Premier ministre, Edouard Philippe, ce samedi 14 mars, les réseaux de bus ont renforcé la protection des chauffeurs.

A Grenoble (Isère) par exemple, les bus sont sortis des dépôts, ce lundi 16 mars, avec des dispositifs permettant d’isoler les chauffeurs de bus des passagers.

Les postes de conduite ont été isolés par des vitres anti-agression et des rubans, et il n’est désormais plus possible de monter à bord des véhicules par la porte avant. L’accès se fait ainsi par les portes du milieu et de l’arrière. Les passagers doivent d'autre part acheter préalablement leurs tickets par SMS ou via les bornes de vente prévues à cet effet afin de limiter les contacts avec le chauffeur.

Mêmes précautions à Paris, où les conducteurs de bus de la RATP ont également été autorisés à circuler en laissant constamment leur vitre anti-agression relevée, et La Rochelle (Charente-Maritime). Afin de limiter les risques de contagion au sein des bus, les véhicules du réseau Yelo sont désormais désinfectés tous les jours au dépôt. La société a également fourni ses chauffeurs en gel hydroalcoolique et en lingettes désinfectantes.