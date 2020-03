Confinement : faut-il payer le stationnement dans la rue ?

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé le confinement de la population durant au moins quinze jours à compter de ce mardi 17 mars, de nombreuses villes ont annoncé que le stationnement des véhicules dans les rues sera gratuit jusqu'à nouvel ordre.

C’est le cas notamment à Paris (en surface), «afin de permettre à l'ensemble des personnels mobilisés dans la gestion de la crise de pouvoir se garer à proximité de leur lieu de travail et de faciliter les visites à domicile», a annoncé la mairie, mais aussi dans plusieurs communes aux alentours telles que Rueil-Malmaison, Colombes, Courbevoie, Suresnes, ou encore Clichy.

Le stationnement est également gratuit à Grenoble (Isère), Cannes (Alpes-Maritimes), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Roubaix (Nord), ou encore à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), Villeurbanne (Rhône), et Toulouse (Haute-Garonne).

Afin d’encourager les habitants à rester chez eux, Angers (Maine-et-Loire) a également appliqué cette mesure sur l’ensemble des zones vertes et oranges, c’est-à-dire tout l’hypercentre et sa périphérie, mais les stationnements gênants et dangereux, entraîneront toujours une mise en fourrière, précise Ouest-France.

Sans oublier la ville de Cannes (Alpes-Maritimes), de Caen (Calvados), mais aussi de Tours (Indre-et-Loire). Si la plupart des villes ont rendu le stationnement gratuit le temps du confinement, les automobilistes sont invités à se rapprocher de leur municipalité pour connaître précisément les mesures appliquées en termes de paiement mais aussi en ce qui concerne l'ouverture des parkings privés.