Coronavirus : que signifie concrètement une croissance économique de -1% ?

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé la mauvaise nouvelle ce mardi 17 mars : à cause de la crise du coronavirus, la croissance économique française devrait tomber à -1% en 2020. Un concept de croissance négative qui peut être difficile à appréhender.

Si Bruno Le Maire a utilisé ce terme de «croissance négative» ce mardi sur RTL, c'est que le terme économique le plus approprié pour décrire une telle situation est devenu tabou. Ce mot, c'est «récession». Un nom commun aux accents alarmistes qui signifie pour l'Insee un recul du PIB (produit intérieur brut) sur au moins deux trimestres consécutifs. Ça, c'est pour la définition technique.

Plus concrètement, si la France connaît en 2020 une récession (ou une croissance négative) de -1%, cela voudra dire que la richesse produite par le pays sur l'année aura diminué de 1% par rapport à 2019. Une baisse de l'activité économique qui pourra s'expliquer en premier lieu par les graves difficultés que connaissent les entreprises tricolores depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : problèmes d'approvisionnement de produits en provenance de la Chine, où le coronavirus est apparu, absentéisme du personnel, recours au chômage partiel, annulation de commandes, demande en chute libre, fermetures contraintes d'usines...

#COVID19france : " Nous inscrirons -1% de croissance pour l’année 2020 dans le projet de loi rectificative [...] Le choc sera violent mais nous avons toute la capacité à rebondir si nous prenons maintenant les bonnes décisions", annonce @BrunoLeMaire dans #RTLMatin. @VenturaAlba pic.twitter.com/LjaB0xWCfs — RTL France (@RTLFrance) March 17, 2020

Un phénomène de croissance négative très peu fréquent, puisque la France n'a connu la récession que quatre fois dans son histoire récente : en 1974 (suite au premier choc pétrolier), en 1993 (en raison notamment de la crise du Système monétaire européen), en 2009 (à cause de la crise financière, qui s'est ensuite transformée en crise économique mondiale) et en 2013 (sur fond de crise de la dette dans la zone euro). En 2020, ce pourrait donc être la première fois que la France tombe en récession à cause d'une crise sanitaire.