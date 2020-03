Coronavirus : quels services restent ouverts ?

Alors que les commerces «non essentiels» ferment, suite aux annonces du Premier Ministre, les services publics et autres services considérés comme indispensables continuent de fonctionner, avec des dispositions particulières pour limiter la propagation du virus responsable du covid-19.

LA POSTE

La Poste maintient ses activités «essentielles à la population» face à la propagation du coronavirus, a-t-elle annoncé lundi, la majeure partie des facteurs assurant la distribution du courrier tandis que certains bureaux de poste restent ouverts au public.



Le gouvernement a ordonné ce week-end la fermeture des lieux publics qui ne sont pas jugés indispensables, dont notamment les restaurants et les cafés, face à la propagation du coronavirus. La Poste qui précise que 80% des facteurs assurent la distribution du courrier.

En matière de tri postal, la situation est habituelle car «l'appareil industriel de la Poste fonctionne normalement», a-t-elle précisé. En revanche, l'accueil du public est nettement restreint même s'il continue à être assuré: sur les 17.000 «points de contact» du groupe, «1.000 bureaux de poste seront (...) ouverts ce lundi à partir de 11H00», est-il indiqué, sans préciser la répartition géographique.

Les banques

D’après les annonces gouvernementales, les banques font partie des services «indispensables». La plupart sont fermées ce lundi 16 mars, le lundi étant le jour habituel de fermeture. Elles devront donc rouvrir leurs portes dès mardi. La Fédération Bancaire française assure dans un communiqué que les banques se préparent à l’accueil des clients dans le contexte de crise sanitaire. «Les réseaux bancaires seront ouverts et les agences sont préparées.Les collaborateurs répondent à leur mission de services essentiels. L'alimentation des réseaux de DAB (distributeur automatique de billets) est assurée. Les infrastructures de moyens de paiements sont totalement opérationnelles.» précise la Fédération, qui recommande tout de même, dans le respect des directives gouvernementales, de privilégier les échanges téléphones avec les conseillers bancaires.

POLE EMPLOI

Les agences restent ouvertes, mais s’organisent face au virus. Pôle Emploi demande les démarches par téléphone, au 3949, ou par email directement depuis l’espace personnel sur le site internet pole-emploi.fr. S’il n'est pas possible d’effectuer par mail ou téléphone, il est possible de se rendre en agence, en respectant les gestes barrières préconisés par le gouvernement. Pôle emploi précise que tous les entretiens, rendez-vous, atelier ou formation dans les agences sont pour le moment annulés, et que les conseillers enverront plus d’informations directement aux personnes concernées.

LA CAF

Les différentes Caisses d’allocations familiales restent en activité malgré les mesures imposées par le gouvernement. Les agences tentent tout de même d’adapter leur fonctionnement pour limiter les contacts. «Les Caf assureront les versements de toutes les prestations comme d’habitude. Néanmoins, leurs accueils ne pourront fonctionner que sur rendez-vous. Votre Caf peut également vous proposer un rendez-vous par téléphone ou par visio-conférence», précisent les Cafs sur leur site internet.