Allemagne : le second tour des municipales en Bavière se fera uniquement par correspondance

Une stratégie différente de la France. Pour éviter tout risque de propagation du coronavirus, le second tour des élections municipales en Bavière, le 29 mars prochain, se fera uniquement par voie postale.

Alors que le gouvernement français a choisi de reporter le second tour des municipales, prévu ce dimanche 22 mars (la date du 21 juin est évoquée), les autorités bavaroises ont décidé de le maintenir, mais seulement pas correspondance, une première.

Ainsi, aucun bureau de vote ne sera ouvert, a indiqué lundi le ministre-président de Bavière, Markus Söder, membre de la CSU, un parti conservateur bavarois allié à la CDU d'Angela Merkel. «Tous les électeurs recevront automatiquement leur bulletin de vote par courrier», a écrit sur Twitter celui qui fait partie des possibles prétendants à la succession de la chancelière à la fin de son mandat en 2021. L'envoi des documents doit se faire cette semaine, précise le Tagesspiegel.

Une fois le bulletin reçu, les autorités conseillent aux électeurs d'envoyer leur vote au moins trois jours ouvrables avant le second tour (donc le mercredi 25 mars dernier délai) afin qu'il soit sûr d'arriver à temps. Ensuite, les règles ne changent pas : le dépouillement - qui avait été critiqué lors du premier tour en raison du non-respect des distances de sécurité liées au coronavirus - aura lieu le jour officiel de l'élection, en l'occurrence le dimanche 29 mars, et les résultats seront connus à 20h.

Die bayerische #Kommunalwahl wird wie geplant am Sonntag stattfinden. Zu Stichwahlen in zwei Wochen werden alle Wählerinnen und Wähler automatisch Briefwahl-Unterlagen per Post bekommen. #coronadeutschland pic.twitter.com/AwoMKH4THT — Markus Söder (@Markus_Soeder) March 13, 2020

Comme en France, le premier tour des municipales en Bavière, dimanche 15 mars, avait été maintenu malgré la crise du coronavirus (23 morts et près de 9.000 cas ont jusque-là été recensés en Allemagne), mais des règles d'hygiène et de distanciation strictes avaient été mises en place dans les bureaux de vote. Tandis que l'abstention avait atteint un plus haut historique en France (plus de 55%, près de 19 points de plus qu'en 2014), la participation de l'autre côté du Rhin avait progressé par rapport au dernier scrutin local : 58,5%, soit 3,5 points de plus qu'en 2014.

Une large mobilisation qui s'explique en partie par la hausse du nombre de votes par correspondance. A Munich par exemple, 28% des électeurs se sont exprimés par voie postale lors du premier tour, contre 22% il y a six ans, note Le Monde.