Confinement : quelles sont les règles à respecter ?

«Nous sommes en guerre», a déclaré à de multiples reprises le président de la République ce lundi à 20h, pour freiner la propagation du Covid-19.

Ainsi, les Français doivent respecter scrupuleusement les mesures de confinement. Chacun doit notamment limiter au maximum ses interactions sociales et ses déplacements. C’est pourquoi les lieux publics non indispensables - bars, restaurants cinémas, centres commerciaux, … - ont été fermés.

A partir de mardi, à midi, les Français doivent mettre entre parenthèses leurs sorties dans les parcs et les jardins publics, les fêtes d’anniversaire, ou encore les repas de famille et les dîners entre amis. Les réunions de plus de cinq personnes seront interdites.

«Le virus est invisible, il circule vite et il menace la vie des gens. Je conjure les Français de respecter les mesures de restriction sociale», a insisté le ministre de la Santé, Olivier Véran. Face à l’épidémie de coronavirus, les seuls contacts à s'autoriser sont ceux de la famille nucléaire, c'est-à-dire le couple et les enfants, s'ils habitent avec vous.

Si les transports en commun sont maintenus dans le pays, il est fortement déconseillé de les utiliser. Dans la mesure du possible, il faut donc privilégier le télétravail. «Les entreprises et les administrations engager une action massive d’organisation du télétravail pour permettre au plus grand nombre de rester à domicile», a rappelé Edouard Philippe.

Afin de freiner la diffusion du virus, les transports longue distance en trains, cars ou avions, quant à eux, seront «progressivement réduits» dans les jours à venir, a déclaré de son côté la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne.

Côté santé, tous les soins non essentiels et les opérations non-urgentes sont reportés. Ainsi, les Français ayant des rendez-vous pour des visites de routine par exemple sont invités à les annuler.

Pour rappel, un arrêté publié au Journal officiel ce dimanche 15 mars autorise les pharmaciens d’officine à étendre le renouvellement d’une ordonnance expirée dans le cadre d’un traitement chronique.