Coronavirus : Mondial Relay suspend toutes les livraisons de colis

Les utilisateurs de Vinted ou encore du site Le Bon Coin devront faire preuve de patience. En raison de la crise liée à l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement, l'entreprise mondial Relay a décidé de suspendre toutes ses livraisons de colis en France et à l’international jusqu’au 15 avril.

«Même si certains commerçants sont autorisés à rester ouverts du fait de leur activité (magasins alimentaires, stations-services, buralistes ou presses…), l’ensemble de ces acteurs doivent rester concentrés sur ces services dits de ‘première nécessité'», a expliqué le réseau de commerçants Points Relais dans un communiqué.

les colis stockés de façon sécurisée

«Nous sommes contraints et navrés de prendre cette position, mais elle nous semble être la plus raisonnable au regard de la gravité de la situation et pour préserver la santé de tous.», a-t-il ajouté. Les dernières livraisons vers des Points Relais disponibles auront lieu ce mardi 17 mars. Seuls les colis en cours d’acheminement à cette date seront livrés dans le pays de destination.

Les colis non livrés quant à eux, seront conservé en sécurité dans les centres logistiques en attendant la reprise de l’activité. Par ailleurs, les colis déjà réceptionnés par un commerce Point Relais désormais fermé ne pourront pas être envoyés dans un autre Point Relais. Ils pourront donc être récupérés qu'à la réouverture du commerce, précise Mondial Relay sur une page spécialement dédiée à l'impact de l'épidémie sur les expéditions et les livraisons.