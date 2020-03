Coronavirus : Quelles précautions prendre pour faire ses courses sans risque ?

Cela fait partie des rares raisons qui autorisent les Français à sortir de leur domicile. Pour autant, faire ses courses n'est pas sans risque. Quelles sont donc les précautions à prendre ?

Se saluer sans se serrer la main, tousser ou éternuer dans son coude... Bien entendu, ces consignes sanitaires s'appliquent également lorsqu'on sort faire ses courses. L'écart d'au moins 1 mètre entre chaque personne est indispensable, car cette distance permet de limiter les risques de contamination, principalement liés à la transmission de gouttelettes par la toux, l'éternuement et les postillons.

Il faut également veiller à ne pas rester à proximité d'une personne pendant plusieurs minutes, notamment lors du passage en caisse où le contact peut être prolongé, car le virus peut également se transmettre en cas de contact direct pendant plus de 15 minutes avec une personne contaminée.

ne pas se toucher le visage

D'après une étude, le coronavirus peut survivre pendant plusieurs heures à l'air libre ou sur des surfaces diverses. De ce fait, il peut être présent sur les produits que nous achetons. Il faut donc veiller à ne pas se toucher le visage et se laver soigneusement les mains après les avoir pris en main. D'autant plus que le nez, la bouche et les yeux sont les portes d'entrée du coronavirus dans l'organisme. Idem avec des gants, qui peuvent aussi être «contaminés» par le Covid-19.

Quant à la livraison à domicile, si elle diminue les contacts entre humains, les produits sont souvent issus des supermarchés. Il faudra donc également veiller à ne pas toucher son visage et à se laver les mains après les avoir touchés.