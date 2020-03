Coronavirus : sur Twitter, un soutien massif au personnel soignant

La crise sanitaire frappe la France de plein fouet et le personnel soignant est en première ligne, au chevet des malades. Sur Twitter, les messages de soutien et de reconnaissance à leur encontre se multiplient.

Le hashtag #Onapplaudit a par exemple rencontré un vrai succès. Les internautes l'ont utilisé pour encourager tous les Français à se mettre à leur fenêtre, mardi 17 mars, pour applaudir les médecins, infirmiers et autres aides-soignants du pays.

Au lendemain de cette initiative, les vidéos affluent sur le réseau social et nombreux sont ceux qui proposent de réitérer l'expérience pour chaque jour de confinement.

A leurs fenêtres, des Parisiens ont applaudi le personnel soignant à 19h00 dans le quartier de Belleville #COVID19 #AFP pic.twitter.com/VW4i1vmqYj — Alice Lefebvre (@A_Lefebvrepetit) March 17, 2020

D'autres actions de soutien sont relayées sur Twitter : des logements mis à disposition des soignants, des cagnottes lancées pour leur acheter du matériel et même une pizzeria, à Béziers, qui a nourri gratuitement l'équipe du centre hospitalier.

1ère remise de clefs pour un appartement prêté gratuitement à une infirmière. Il m’en reste 9 rue Paul Bert, et un ami en propose 6 quartier Confluence à disposition du personnel soignant en besoin. Partagez svp. #Lyon #COVID19france pic.twitter.com/rKlEo4LTlU — Thibaut MONNIER (@MonnierThibaut) March 17, 2020

C’est sans doute idiot ou inutile mais pour des pandas dans les flammes on a récolté des millions.



Alors j’ai créé cette cagnotte pour aider le personnel soignant qui se sacrifie pour nous soigner.



Pour eux, pour du matériel, pour leurs conditions.



RThttps://t.co/gOTUgG4mG1 — Maxime Lledo (@MaximeLledo) March 14, 2020

#tousunis #solidarité #merci





Un grand merci à Pizzeria Allo'Thentic à Béziers qui a gracieusement livré des pizzas à notre personnel soignant. Un bel élan de solidarité ! pic.twitter.com/LpcWS5pLhr — Centre Hospitalier de Béziers (@chbeziers) March 17, 2020

Le hashtag #UnLumignonPourLyon a également fait son apparition. Traditionnellement, les Lyonnais déposent de petites bougies sur leurs fenêtres, balcons et pas de porte le soir du 8 décembre, en référence à l'épidémie de peste qui avait épargné la ville au XVIIe siècle. Ces derniers jours, ils ont repris cette coutume pour remercier le personnel soignant.

#Lyon Ville lumière





Face #CoronavirusFrance Nous Lyonnais, Témoignons notre soutien aux Soignants, équipes médicales de #France Mobilisées contre #coronavirus





Chaque Soir 20h, allumez des lumignons sur votre fenêtre#UnLumignonPourLyon #COVID19pic.twitter.com/LoLm0rssdi — BBR4369 JMFB69C59 (@BBR4369) March 17, 2020

Plus largement, de nombreux internautes, particuliers, célébrités et entreprises, se saisissent de leur compte pour transmettre bienveillance et encouragements à ceux qui travaillent auprès des malades.

Juste envie de dire MERCI à tout le personnel soignant qui va être mobilisé pendant de longues semaines 24h/24. C’est grâce au dévouement de tous ces médecins, infirmières, aides-soignants que nous passerons ce cap. Merci d’être là pour nous tous. — Estelle Denis (@DenisEstelle) March 14, 2020

Merci au personnel soignant . Vu près du CHU Henri Mondor de Créteil. pic.twitter.com/plQbWkTXpf — Plein les murs (@MursPlein) March 17, 2020

Unissons nous pour soutenir le personnel soignant en formant une chaine humaine à travers l'Europe #RESTEZCHEZVOUS #DECHEZNOUSONESTAVECVOUS pic.twitter.com/FGnNqaeVlE — Marie-Paule MAGNE (@MariePauleMAGN1) March 17, 2020

#RESTEZCHEZVOUS Arrêtez votre égoïsme cinq minutes et restez chez vous. Notre personnel soignant risque sa santé, n’allez pas gâcher les efforts de toutes ces femmes et tous ces hommes qui font tout pour VOUS soigner. — (@LaPlumedElegie) March 14, 2020

Certains en profitent pour rappeler à l'ordre ceux qui ne respectent pas les règles de confinement. Car le meilleur moyen de venir en aide au personnel soignant est encore de #RestezChezVous.