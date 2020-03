Débordés, les Restos du Coeur lancent un appel au bénévolat

Un appel à l'aide de ceux qui passent leur quotidien à aider. Pour faire face au coronavirus, Les Restos du Coeur appellent, dans un communiqué publié ce mercredi 18 mars, à du bénévolat en renfort.

S'ils continuent leurs missions sociales et leurs activités auprès des personnes les plus démunies, ils doivent néanmoins s'adapter à l'épidémie de coronavirus : «Pour faire face donc à cette situation exceptionnelle, nous avons besoin de bénévoles en renfort pour continuer nos missions. Pour certaines de nos activités, nous sommes en schéma de fonctionnement d'aide humanitaire d'urgence», expliquent-ils dans un communiqué.

Les Restos du Coeur ont besoin de «profils spécifiques, mais également juste de personnes avec du temps (toutes durées) et de l'énergie pour des missions simples», ajoute l'association. En effet, missions de manutention, transport de denrées, préparation de colis et paniers repas, distribution alimentaire et gestion d'appels téléphoniques, ses besoins sont variés.

Dans le respect des consignes

L'association adapte également sa recherche en fonction du respect des gestes barrières : «Conformément aux recommandations gouvernementales, les personnes âgées de 18 à 69 ans peuvent rejoindre cet appel à bénévolat».

Les nouveaux membres, en plus d'une attestation de bénévolat qui leur sera délivrée le temps de la mission, auront une autorisation dérogatoire de circulation.