Mettre un masque: une fausse bonne idée pour la population

Ne portez pas des masques. Déjà émis par l’OMS, ce message a été martelé à plusieurs reprises mardi soir par Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Pour la population, les porter n'est pas forcément efficace, et peut même favoriser la contamination.

Lundi à Paris, juste avant l'entrée en vigueur d'un confinement sans précédent, il était fréquent de croiser sur les trottoirs des personnes portant un masque, des modèles standard ou de plus haut niveau de protection dits FFP2.

Pourtant les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sont claires: le plus important est de se laver les mains, d'éviter de se toucher le visage et de garder ses distances (plus d'un mètre). Il faut porter un masque si on est malade ou quand on s'occupe d'une personne présumée infectée par le coronavirus.

Un masque mal utilisé peut être encore plus dangereux

Les consignes sont d'autant plus importantes que ces objets de prévention sont nécessaires au personnel de santé et que l'OMS, qui estime qu'il faudrait 89 millions de masques par mois dans la lutte contre le Covid-19, a alerté contre un «rapide épuisement» des équipements de protection au niveau mondial.

Pourtant, lundi encore, le ministre de la Santé Olivier Védran s’étonnait de voir des gens avec des masques dans la rue, ce qui ne «correspond pas à des recommandations». Il a également dénoncé des «vols dans les hôpitaux».

Le personnel hospitalier est donc pénalisé par ces actions mais de plus, le matériel mal utilisé peut provoquer un effet contraire. «Les gens sont tout le temps en train de manipuler leur masque (...) et c'est potentiellement en le manipulant qu'on se contamine, puisque par hasard si on a croisé le virus, il y a du virus sur le masque», avait déjà averti Jérôme Salomon.