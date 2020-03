Valérie Pécresse annonce le lancement d'une application pour soutenir les hôpitaux d'Île-de-France

La région Île-de-France est la plus touchée de l’Hexagone par le coronavirus. La présidente de la Région, Valérie Pécresse, annonce le lancement d’une application pour renforcer les services hospitaliers. Elle devrait être opérationnelle dès vendredi 20 mars.

L’Agence régionale de Santé est en train de la mettre au point. Elle s’adressera aux médecins retraités, aux anciennes infirmières, et à toutes les personnes qui ont eu une formation dans le domaine de la santé. Ils pourront ainsi renseigner sur cette application leurs disponibilités pour pouvoir rejoindre les effectifs hospitaliers, explique Valérie Pécresse sur RTL. «C’est très important. Toutes les personnes qui ont été formées à donner des soins et qui aujourd’hui se retrouvent en dehors du système hospitalier peuvent venir prêter main forte.»

manque de lits dans les hopitaux

«On s'attend à un pic d'épidémie qui pourrait saturer nos hôpitaux», continue la présidente de la région Île-de-France. Elle annonce donc la réquisition de 9200 lits d’internats dans les lycées, aujourd’hui vides. Ces lits seraient mobilisés soit pour du confinement, de l'accueil et des soins pour les personnes sans-abri, soit comme lieu de convalescence pour les personnes sortant de réanimation. Les patients seront alors pris en charge par les associations qui s'occupent des sans-abris. «Les associations pourront demander un supplément de budget à la région», précise Mme Pécresse.

La région va également mettre en place un fonds d’urgence de 10 millions d’euros pour aider les cabinets libéraux. La pandémie du coronavirus, mais aussi les autres virus et maladies hivernales contraignent les médecins et infirmiers libéraux à engager davantage de frais pour acheter du matériel. La région s’engage donc, à rembourser toutes les factures des cabinets médicaux. «J’appelle à l’union nationale. (…) Aujourd’hui on est tous en guerre, et on se serre tous les coudes», conclut Valérie Pécresse.