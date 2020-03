En confinement, il réussit à courir un marathon... sur son balcon

C'est ce qui s'appelle avoir un mental d'acier. En confinement dans son appartement, un Toulousain a réussi l'exploit de courir un marathon, soit environ 42,2 km, sur son balcon, long de sept mètres.

Un défi relevé en 6 heures et 48 minutes, soit une vitesse moyenne de 6,2 km/h. Au total, Elisha Nochomovitz a donc réalisé 3.000 allers-retours sur son balcon de sept mètres de long sur un mètre de large. De quoi faire littéralement exploser son GPS, dont cet habitant de Balma, dans la banlieue de Toulouse, a partagé les coordonnées après la course sur l'appli Strava.

«Je suis marathonien à 36 reprises. Du coup, comme toutes mes compétitions ont été annulées, j'ai voulu soutenir le corps médical en prouvant qu’il est possible de faire du sport en restant à la maison», raconte à Eurosport le restaurateur de 32 ans, actuellement au chômage technique pour cause de coronavirus.

Sur les réseaux sociaux, Elisha Nochomovitz a expliqué être au courant que le gouvernement autorisait pendant la période de confinement les footings, seul, en extérieur et «autour du domicile». «Mais si tout le monde pense pareil on aurait été nombreux dehors...», a-t-il justifié dans un post intitulé avec humour «Finisher marathon de mon balcon».

Mais pas sûr que le marathonien réitère ce défi. «La foulée est pas top, le parcours est moche, et il n'y a pas d'ambiance», l'entend-on lancer ironiquement dans une vidéo partagée sur Twitter et prise durant sa course, qui reste un beau clin d'œil aux soignants.

