Regard, pauses, contenu : les conseils d'une spécialiste pour bien gérer l'exposition aux écrans

Passer beaucoup de temps chez soi, c'est en passer beaucoup devant les écrans. Sylvie Dieu Osika, membre du collectif Cose (Collectif surexposition écrans), auteure de «Les écrans : 10 clés pour une utilisation raisonnée en famille», revient sur les précautions à prendre.

Le télétravail va obliger les Français à passer plus de temps devant les écrans qu'à l'accoutumé. Quels sont les bons gestes à respecter ?

En travaillant sur écran, on regarde de trop près et cela a des conséquences sur la vision. C'est la cause de nombreuses myopies. Il faut savoir faire des coupures et regarder au loin, le plus souvent possible, certains pensent qu'il faut le faire toutes les dix minutes. Ensuite, il faut se dégourdir les jambes, même si l'on est dans un deux pièces. Il faut le redire, on a le droit de sortir pour faire le tour de son pâté de maisons. C'est indispensable.

Dans cette période, on peut être amené à passer toute sa journée devant un écran : l'ordinateur pour le travail, la télévision et les réseaux sociaux pour s'informer.

On peut choisir de s'informer par la radio pour faire reposer ses yeux. Dans ces circonstances, il n'y a pas de temps maximum, chacun va faire ce qu'il va pouvoir. Il faut questionner le contenu de ce que l'on regarde, en particulier pour les enfants. C'est la bonne occasion pour les parents de comprendre ce que regardent habituellement leurs enfants et de le faire ensemble. Certains vont se rendre compte que le contenu n'est pas toujours adapté.

D'ailleurs les enfants font également classe sur l'ordinateur...

Oui mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Il faut dire à nouveau aux parents de faire des coupures et de varier les activités. Les enfants peuvent faire une heure de devoir puis se mettre au bricolage ou à la cuisine avec leurs parents. Ça permettra d'ailleurs d'améliorer la qualité des liens familiaux. A mon avis, les Français vont se mettre à faire des choses qu'ils ne faisaient plus depuis longtemps.

Quelles sont les règles pour l'utilisation des écrans le soir ?

Idéalement, il faut se laisser une heure entre le moment où l'on arrête les écrans et celui où l'on va se coucher. La télévision endort parce qu'elle est située, normalement, à plusieurs mètres des yeux. Le problème ce sont les écrans très proches des yeux comme la tablette ou le portable : la lumière bleue va inhiber la mélatonine, l'hormone qui permet de s'endormir. Et puis, quand vous voyez des images stimulantes de façon très proche, ça ne facilite pas l'endormissement, surtout pour les enfants. Rien de mieux qu'un livre pour s'endormir !