Une grande surface filme ses entrepôts pour montrer qu’il n’y a pas de pénurie

Pour rassurer les consommateurs, qui craignent une pénurie de produits de première nécessité dans les supermarchés, l’enseigne de grande distribution E.Leclerc a diffusé une vidéo montrant les stocks de pâtes, riz et papier toilette.

Pas de quoi s’affoler, donc. Michel-Edouard Leclerc, président de l’enseigne, diffuse sur son compte Twitter des images filmées dans un entrepôt d’Île-de-France. «Ici, nous avons 60.000 palettes en stockage, c’est plus d’un mois de consommation», explique Pascal Beaudoin, directeur de cette coopérative.

Pénuries : j’ai demandé à Pascal Beaudoin, qui dirige une très grosse coopérative régionale en Ile-de-France, de vous montrer que ses équipes en ont "sous le pied". Merci Pascal, et merci à toutes les équipes dans les entrepôts et dans les magasins ! pic.twitter.com/fQq33ffbvr — Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL) March 18, 2020

«En plus de notre stock normal de 30 jours, nous avons en plus sur-stocké les produits de base (le lait, les papiers toilette, les conserves). On a 15 jours supplémentaires de stock pour assurer nos approvisionnements», continue-t-il.

À la suite des annonces de confinement, certains Français se sont rués dans les supermarché par peur de manquer. Des craintes infondées, selon le président de E.Leclerc : « Il n’y a vraiment aucun risque de pénurie dans notre pays. (…) Il pourra s’avérer des ruptures momentanées de la chaîne logistique en fonction des restrictions décidées par les autorités publiques. Donc certains rayons peuvent être vides un peu plus longtemps que prévu. Mais ce serait irresponsable d’agiter le chiffon rouge de la pénurie et de céder à la psychose. », martèle-t-il sur son site internet.