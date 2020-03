«Cette nuit, nous avons eu 10 nouveaux patients» : le témoignage d'un interne en maladies infectieuses

Martin Trichet est interne au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne). Il livre son témoignage de la situation dans son service en pleine épidémie de coronavirus.

Quelle est la situation dans votre service ?

D’habitude, il y a entre 3 à 4 entrées par jour. Cette nuit (dans la nuit de mercredi à jeudi, ndlr), nous avons eu 10 nouveaux patients. Le service est entièrement dédié aux patients atteints du coronavirus, nous ne faisons pas autre chose. Nous avons dû réduire la capacité du service parce qu’il nous faut des chambres avec un lit unique. Nous avons donc 25 lits, occupés par 10 personnes suspectées d'avoir le coronavirus et 15 donc le test est positif. Mais la situation change très rapidement, de façon exponentielle. L’hôpital va ouvrir un deuxième secteur avec 20 lits pour accueillir les patients Covid.

Comment se déroule la prise en charge de ces patients ?

Un cycle continue s'est mis en place : les patients suspectés sont isolés dans une chambre pour qu’ils ne contaminent pas les autres. En attendant le résultat des tests, nous les soignons en se protégeant, nous faisons comme s’ils étaient positifs. Quand le résultat du test est connu, s'il est négatif, ils rentrent chez eux pour faire de la place. Et ainsi de suite.

Quel est leur profil ?

Il n'y a pas de profil unique : il y a certes des personnes âgées, qui viennent d’EPHAD notamment et ce sont essentiellement elles qui décèdent. Mais nous avons aussi des patients jeunes, qui ont de l’asthme par exemple. Ce matin (jeudi matin, ndlr) nous avons transféré en réanimation une personne de 45 ans, sans antécédents, qui avait de gros besoins en oxygène.

Opérez-vous déjà un tri ?

L’enjeu, ca va être la place en service de réanimation. Dans ce service, ce matin (jeudi matin, ndlr) ils avaient encore des lits. Mais la situation évolue d’un jour à l’autre. Mais en temps normal, ce «tri» se fait également, cela s’appelle «l’obstination déraisonnable». Une personne de 95 ans, atteinte de diabète et de démence, ne va pas être prise en réanimation, car cela cela n’a pas de sens de lui mettre un tube dans la gorge. Le problème dans la situation actuelle, c'est que l'on risque d'abaisser les critères. Des gens touchés par le coronavirus, sans troubles cognitifs ou «comorbidités», vont être récusés de réanimation pour faire de la place à des gens un peu plus jeunes.

L'hôpital est-il déjà plein ?

Non, mais c’est déjà une situation exceptionnelle. Mais, et cela nous fait peur, nous commençons déjà à fatiguer, le rythme est intense. Nous savons que nous ne sommes pas au pic de l’épidémie.

Le personnel soignant est-il assez nombreux ?

La présence des infirmiers et les aides soignants, c’est à flux tendu. En temps normal, pour 28 lits, nous avons deux personnes la nuit. Mais lorsque, comme ce fut le cas cette nuit (dans la nuit de mercredi à jeudi, ndlr), où il y a eu dix entrées dans le service, et qu’il faut préparer les chambres et les patients, deux personnes c'est trop peu. Si nous restons sur les mêmes effectifs, cela va devenir ingérable.

Etes-vous bien équipés en masques ?

Pour le moment, oui. Nous avons dû prendre des mesures car nous nous faisions voler des masques et du gel hydroalcolique. Il n'y a pas de pénurie mais le stock est rationné. Nous n'utilisons qu'un masque et une charlotte toute la matinée. Nous gardons les masques FFP2 pour les soins qui nous exposent beaucoup.

Comment voyez-vous le mois qui arrive ?

C’est dur d’anticiper l’ampleur de la vague que l’on va se prendre. L’hôpital n’est pas extensible. Ce qui est rassurant, c’est qu’on a l’impression d’avoir un peu anticipé.