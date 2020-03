Confinement : les départements franciliens interdisent les parcs et jardins

Pour assurer la santé de tous, les mesures de restrictions et de fermetures pour enrayer l'épidémie de coronavirus se poursuivent. Les parcs et jardins sont désormais interdits d'accès dans de nombreuses villes et dans tous les départements d'Ile-de-France, dans le cadre du plan de confinement.

Malgré les recommandations scientifiques et gouvernementales, de nombreux espaces verts ont été pris d'assaut le week-end dernier dans toute la France.

Pour amplifier l’impact de ces mesures sur la population, les parcs et jardins de la Ville de Paris seront fermés dans les prochaines heures et n’ouvriront pas demain. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 16, 2020

En conséquence, et voyant que malgré les annonces du gouvernement et des professionnels de santé, les Franciliens étaient toujours dehors, la mairie de Paris a annoncé lundi 16 mars la fermeture des parcs et jardins de la ville de Paris dès mardi pour une durée indéterminée.

Le bois de Vincennes et le bois de Boulogne resteront ouverts car ils ne sont pas clôturés et sont donc impossibles à fermer, a précisé la mairie.

Tous les départements d'Ile-de-France ont progressivement suivi, comme les Hauts-de-Seine.

[ Info Parcs ] #COVID19



En raison de l’évolution de la situation sanitaire, et afin de ne pas faire courir de risque aux usagers, les parcs départementaux vont temporairement être fermés au public.https://t.co/2KjvG2I7Te



Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/uuklWtoTrP — hauts-de-seine (@hautsdeseinefr) March 16, 2020

La préfecture du Val-de-Marne a également annoncé jeudi que par un arrêté en date du 19 mars 2020, «le préfet interdit l’accès aux parcs, jardins et forêts du Val-de-Marne».

[ Info #COVID19 ] Par arrêté du préfet du Val-du-Marne en date du 19 mars 2020, l’accès aux parcs, jardins et forêt du #ValdeMarne sera interdit à compter du samedi 21 mars et jusqu’au mardi 31 mars inclus.





Restez informés sur notre site internet https://t.co/Z12h9PNU8R pic.twitter.com/jpEZqao0bv — Préfet du Val-de-Marne (@Prefet94) March 19, 2020

Et de préciser : «L’accès aux cheminements et promenades longeant la Seine, la Marne et l’Yerres, ainsi qu’aux espaces de loisir et des promenades de plans d’eaux, est également interdit du 21 mars au 31 mars inclus».

Tout comme la Seine-Saint-Denis, qui a publié, sur son site, un message indiquant tous les parc concernés par cette fermeture.

Même mot d'ordre dans l'Essonne, la Seine-et-Marne, les Yvelines et le Val-d'Oise, qui interdisent également l'accès à leurs espaces verts.

#Coronavirus & protection de la population |





La seule règle à respecter pour se protéger et protéger les autres, c'est de #resterchezsoi





Arrêté préfectoral à compter du 20 mars 2020, l'accès aux lieux ci-dessous est interdit pic.twitter.com/QLGr5z63RD — Préfet de l'Essonne (@Prefet91) March 19, 2020

#coronavirus #covid19 |



Rester confiné, c'est sauver des vies. Le préfet de #SeineEtMarne, a signé, un arrêté interdisant #dansle77 l'accès : parcs et jardins publics, promenades, berges et chemins de halage, lacs, plans d'eau artificiels et espaces forestiers#RESTEZCHEZVOUS pic.twitter.com/rejVmhUQxB — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) March 20, 2020

#Covid19 En conséquence de l'irrespect des consignes de #confinement par de trop nombreux Yvelinois, le @Prefet78 a émis le 19 mars, un arrêté qui interdit toute promenade dans les parcs, jardins, promenades, massifs forestiers & berges de la Seine et de l'Oise. https://t.co/cGr8n4wwlz — Les Yvelines (@Les_Yvelines) March 20, 2020

L'accès du public aux parcs, jardins, promenades, équipements sportifs d'accès libre, massifs forestiers et berges de l'Oise et de la Seine situés dans le département du #ValdOise est interdit par arrêté préfectoral jusqu'au 31 mars 2020.



https://t.co/3d7czcmBKo pic.twitter.com/z5q9aFySZX — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) March 19, 2020

Partout ailleurs en France, la mesure est progressivement adoptée. Marseille, Lyon, Tours, Lille, Nantes... De nombreuses autres villes ont décidé d'assurer la protection de tous en fermant elles aussi leurs parc et jardins au public.

De même que l'accès aux plages de tout l'arc méditerranéen français et de la Corse est interdit depuis jeudi.