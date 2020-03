Soignée pour le coronavirus, une Américaine non-assurée reçoit une facture à payer de 33.000 euros

Mauvaise surprise. L'une des premières patientes américaines à avoir été soignée contre le coronavirus vient de recevoir la facture de l'hôpital où elle a été prise en charge dans la région de Boston.

Non bénéficiaire d'une mutuelle de santé, comme près de 28 millions d'Américains, elle doit régler près de 33.000 euros de frais, soit 34.927 de dollars.

C'est le Time qui rapporte la mésaventure de Danni Askini. Suivie pour un cancer, cette Américaine est allée consulter son oncologue suite à une série de symptômes, tels que des douleurs thoraciques, un essoufflement et des migraines.

Les médecins lui ont diagnostiqué une pneumonie et l'ont renvoyée chez elle. Face à l'aggravation de ses symptômes, elle est retournée à deux reprises au service des urgences. Ce n'est qu'au 7e jour qu'elle est testée pour le coronavirus. Le résultat est tombée trois jours plus tard.

Confinée chez elle avec son mari, elle a finalement reçu sa facture. «J'ai été assez choquée», raconte-t-elle au Time. «Je ne connais personne qui a autant d'argent».

Sur son compte Twitter, elle a détaillé la facture, captures d'écran à l'appui. Son test de dépistage lui a coûté 907 dollars, et chaque passage aux Urgences, environ 5.000 dollars.

If people are wondering "How much does COVID-19 Cost?!" Here is my bill. 3 ER Visits to get stabilized, oxygen, hydrated, and treat pneumonia. The COVID-19 Test was $907.00 !! I got excellent care, I am immunocompromised, but this will take a decade to pay off. #Covid#Co pic.twitter.com/n4ni9ZxeKx

