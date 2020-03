Coronavirus : Rihanna va acheter pour 700.000 dollars de ventilateurs aux habitants de la Barbade

Contribuer à la fourniture de ventilateurs. C'est le moyen que Rihanna a choisi pour aider la population de la Barbade, l'île dont elle est originaire, à faire face à l'épidémie de Covid-19.

C'est ce que le Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, a annoncé, selon Kevz Politics. Le dirigeant a indiqué que la chanteuse a proposé d'acheter un million de dollars de la Barbade de ventilateurs. Cela équivaut à 700.000 dollars américains et à 653.000 euros.

Un don qui devrait encourager la population de l'île carïbéenne à rester chez elle alors que la propagation du Covid-19 s'accélère de façon préoccupante dans le monde.

Ce n'est pas le premier geste que la star effectue pour le territoire insulaire qui l'a vue naître. Elle a aussi fondé la Fondation Clara Lionel en l'honneur de ses grands-parents, et soutient notamment via cette organisation les Centres d'oncologie Clara Braithwaite et de médecine nucléaire de l'hôpital Queen Elizabeth de la Barbade.