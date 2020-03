Coronavirus : de combien de masques a-t-on besoin ?

La situation est alarmante. Alors que l’épidémie ne fait que débuter, le stock de masques, chirurgicaux comme FFP2, est bien en-dessous des besoins nécessaires au personnel soignant.

La France possède un stock de 150 millions de masques chirurgicaux mais aucun de type FFP2, a déclaré samedi soir le ministre de la Santé Olivier Véran. Il a également annoncé une consommation de 24 millions de masques par semaine. Un son de cloche différent de plusieurs collectifs de médecins qui ont déclaré dans un communiqué, relayé par Le Figaro, un besoin de 15 millions de masques FFP2 par jour, soit 105 millions par semaine. Et cela sans prendre en compte les masques chirurgicaux.

Selon une autre estimation du JDD, on est encore loin du compte. Le média dominical estime que plus de 113 millions de masques étaient jugés nécessaires pour les généralistes, 106 millions pour les infirmiers libéraux et près de 19 millions pour les pharmaciens. Concernant le personnel hospitalier, le chiffre avancé est d’environ 174 millions. Pour les autres équipes amenées à être en contact avec de potentielles personnes contaminées, comme les pompiers et le Samu, il faudrait près d’1,5 million de masques.

L’écart est abyssal. Sans éluder la question, l’actuel ministre de la Santé à imputé le non maintien des stocks à des décisions précédentes. Il a ainsi rappelé que ces stocks stratégiques «se sont réduits année après année» depuis dix ans, avec en début d'épidémie un total de «117 millions de masques». Le gouvernement avait conscience que cette situation «allait être une difficulté», a-t-il aussi reconnu.

L'alerte lancée en 2006 par le ministère de la Santé

Pourtant, en 2006, le ministère de la Santé avait alerté qu’en cas de crise sanitaire de 90 jours, les besoins étaient évalués à plus de 561 millions de masques.

Le docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France (FMF), a pointé du doigt «l’imprévoyance» des pouvoirs publics, qui auront «des comptes à rendre» après l'épidémie.

Pour colmater les brèches, Olivier Véran a annoncé samedi la commande de 250 millions de masques, qui seront «progressivement» distribués, en priorité aux professionnels de santé. Il a toutefois redit ne pas envisager l'usage généralisé du masque dans la population, rappelant notamment que l'OMS ne le recommande pas.

500.000 masques par jour pour les Ehpad

Quant aux professions au contact du public qui en réclament (forces de l'ordre, distribution...), là encore le gouvernement va consulter son conseil scientifique. «Priorité à la protection des professionnels de santé, amenés à prendre en charge des patients Covid-19 en ville comme à l'hôpital et nous donnerons également priorité à la protection des personnes qui interviennent auprès des personnes âgées en Ehpad pour préserver les capacités hospitalières», a-t-il relevé, promettant pour ce dernier secteur 500.000 masques par jour.

Il a ensuite listé le nombre de masques qui seront alloués, profession par profession: 18 par semaine pour les médecins de ville ou pharmaciens, 9 pour les personnes exerçant des activités de services d'aide et de soins à domicile et six pour les sage-femmes par exemple.