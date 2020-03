Fermeture des marchés, séances de sport réduites… Ce qu’il faut retenir des annonces d’Édouard Philippe

«Le temps du confinement est encore le nôtre, il peut encore durer plusieurs semaines» a déclaré le Premier ministre. En réponse aux Français qui ne respectent pas les mesures imposées pas le gouvernement, Édouard Philippe, invité sur le plateau de TF1 ce lundi, a annoncé de nouvelles restrictions, qui seront applicables dès mardi.

les sorties pour pratiquer du sport limitées

Les nombreux sportifs qui sont sortis pour faire leur footing et prendre un grand bol d'air frais devront limiter leurs activités. Le Premier ministre a détaillé les nouvelles conditions pour ces sorties en extérieur : «Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de un kilomètre de chez soi au maximum, pour une heure, et évidemment tout seul, et une fois par jour».

fermeture des marchés ouverts

Edouard Philippe a aussi annoncé la fermeture des marchés ouverts, où l'on a vu les consommateurs se presser sans forcément respecter les règles sanitaires. Les maires auront toutefois la possibilité de demander des dérogations si leur commune ne possède pas d'autre point de vente de produits frais. Ces dérogations sont aussi nécessaires pour ne pas pénaliser le travail des agriculteurs français.

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume avait par ailleurs plus tôt dans la journée réaffirmé son soutien au maintien de ces marchés alimentaires.

visites médicales seulement en cas d'urgence

Les déplacements pour les rendez-vous médicaux doivent aussi être mesurés, a indiqué le Premier ministre. Pour que l'autorisation de sortie soit valable, il faut désormais avoir une urgence ou une «convocation du médecin», sous peine de recevoir une amende.

Pas de couvre-feuX généralisé

Si le gouvernement ne souhaite pas, pour le moment, d'instauration d'un couvre-feu sur l'intégralité du territoire, le Premier ministre a affirmé son accord avec les mesures de couvre-feu prises localement, à l'échelle municipale ou départementale. «Il ne faut pas plaisanter avec les règles de sécurité. Nous avons donc voulu les préciser, et nous n’excluons pas des couvre-feux dans des zones précises», a-t-il déclaré.

En revanche, Edouard Philippe a prévenu les citoyens qu'ils devaient s'attendre à un confinement prolongé sur plusieurs semaines. «Le temps du confinement peut durer encore quelques semaines», a-t-il dit. «Beaucoup de Français aimeraient retrouver le temps normal mais il n'est pas pour demain. Les mesures de confinement, nous allons les durcir, les préciser.»