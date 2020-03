La Poste réduit ses tournées et services non «essentiels»

Confrontée à la pression des syndicats, La Poste a indiqué ce lundi qu'elle allait se recentrer sur des «missions essentielles» en assurant moins de services et réduisant ses tournées. Le but est de moins exposer ses employés pendant la crise du coronavirus.

La distribution du courrier, des colis et des petites marchandises est maintenue, à un rythme dépendant des effectifs disponibles. «Sur ce point, La Poste demande à ses clients de concentrer leurs commandes et leurs envois sur ce qui leur est strictement nécessaire», a insisté l’entreprise publique.

Le passage quotidien pour les services de proximité est maintenu, avec des agents dédiés : portage de repas aux seniors, portage de médicaments, portage de produits sanitaires nécessaires aux personnels soignants.

Les agents vont effectuer une rotation sur les 1.600 bureaux de poste qui restent ouverts. La priorité sera donnée aux retraits d'espèces aux guichets et aux automates, aux dépôts d'espèces sur automates, aux dépôts de chèques sur automates et urnes, et à la remise de fonds commandés par la Direction générale des Finances publiques.

le dépôt du courrier si cela est possible

«Lorsque cela est possible», les bureaux pourront également prendre en charge la récupération des lettres recommandées et paquets, l'affranchissement du courrier, le dépôt de colis, et le dépôt d'espèces au guichet.

«Le confinement permettant de réceptionner directement les colis et les courriers recommandés à domicile, une réflexion est en cours sur l'organisation des retraits en bureaux de poste», a précisé la direction. «Les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s'ils sont strictement nécessaires», de nombreuses opérations pouvant être faites à distance, a-t-elle souligné.

Le temps de travail des facteurs sera réduit sur la base de quatre jours cette semaine et trois jours à partir du 30 mars. Le tout «sans impact sur la rémunération», est-il précisé.

Les prises de services décalées des équipes sont maintenues «pour réduire le nombre de personnes présentes simultanément, selon le principe de ne jamais avoir plus de 50% des effectifs habituels présents en même temps sur un site».

En l'absence d'accès à des points d'eau identifiés, d'équipement en gel hydroalcoolique ou lingettes virucides, et de masques pour les services l'exigeant, «le service sera suspendu», a indiqué La Poste.