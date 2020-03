Le Palais des Festivals de Cannes accueille des sans-abris pendant le confinement

S’il ne déroulera pas son tapis rouge aux stars comme prévu en mai, le Palais des Festivals de Cannes s’est transformé en centre pour les sans-abris très vulnérables face à la pandémie de coronavirus. Des repas leur sont notamment servis.

C’est un nouveau public que le site voit débarquer depuis le 20 mars, loin du strass et des paillettes. Mis à disposition du centre communal d'action sociale de la mairie, le Palais des festivals dispose, de nuit comme de jour, de 50 places.

«C'est tout un symbole de la solidarité. Elle peut s'exercer dans un lieu qui d'habitude est réservé aux congrès, aux événements artistiques et bien là, actuellement la priorité c'est le confinement et le confinement des plus vulnérables», a expliqué Dominique Aude-Lasset, directrice générale adjointe des services de la ville de Cannes. Une solidarité dont se félicite également le maire, David Lisnard.

Cannes ouvre un deuxième centre d’accueil des SDF au Palais des Festivals https://t.co/OaEtTWWsJI — David Lisnard (@davidlisnard) March 20, 2020

Des lits, un service de repas et des douches, «respectant toutes les distances et exigences sanitaires requises pour les centres d'accueil de SDF» ont été mis à disposition au rez-de-chaussée. Outre une télévision, des jeux et des livres seront aussi apportés.

Un contrôle rapide des bagages et de température a été instauré à l'entrée, a précisé Dominique Aude-Lasset. Ce nouveau dispositif vient compléter le site municipal habituel et permanent du foyer Lycklama. Il fait suite à l’annonce du report - potentiellement fin juin, début juillet – du Festival par les organisateurs le 19 mars.

Dans la ville voisine de Nice, la mairie a fait en sorte de maintenir ouvert les lieux d'accueil de jour et de nuit, même si le nombre de places a été réduit pour éviter la promiscuité au centre de nuit Abbé Pierre, ouvert 24h/24 à partir de ce lundi 23 mars.