Passage à l'heure d'été : ce dimanche, on dort une heure de moins

Le changement d’heure, une perte de repère et toujours les mêmes questions, même en plein confinement dû au coronavirus. Dans quel sens change-t-on d’heure ? A quelle heure a lieu le passage à l’heure d’été ? Et surtout, dormira-t-on plus ou moins ?

Tous les ans, le dernier dimanche du mois de mars, la France et les autres pays membres de l’Union européenne se mettent à l’heure d’été. Cette année, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars 2020. A 2 heures, il sera en fait 3 heures. Ce passage à l’heure d’été vous fera donc perdre une heure de sommeil, mais il signale aussi l’arrivée des beaux jours et le retour de l'ensoleillement.

Par défaut, les ordinateurs et la plupart des téléphones passent à la nouvelle heure sans intervention de votre part. Pour le micro-ondes et vos pendules, en revanche, il faudra user de votre savoir-faire.