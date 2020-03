Une cagnotte Leetchi pour les personnels hospitaliers du Grand Paris Nord-Est

Un nouvel élan de solidarité est lancé cette semaine afin de soutenir les hôpitaux du Groupement hospitalier de territoire du Grand Paris Nord Est (GPNE), comprenant Aulnay sous-bois, Le Raincy-Montfermeil et Montreuil.

Une cagnotte Leetchi accessible via ce lien vient d'être mise à disposition des internautes qui souhaitent soutenir cette initiative. Celle-ci entend solliciter la générosité afin de faciliter la vie des personnels du GPNE et financer, notamment, la garde des enfants des personnels médicaux. Un point particulièrement problématique pour toutes celles et tous ceux qui se dévouent au quotidien afin d'assurer leurs fonctions au sein des hôpitaux.

Un don par chèque est également possible. Il doit être établi à l'ordre du «Fonds de dotation – Hôpitaux GPNE» et adressé au Fonds de dotation Hôpitaux GPNE, 10 avenue du Général Leclerc, 93370 Montfermeil.

Les organisateurs de cette cagnotte rappellent que le Groupement hospitalier de territoire du GPNE rassemble actuellement plus de 6.000 personnes «en première ligne dans la gestion de cette épidémie». Les dons permettront d'apporter un soutien complémentaire et immédiat aux équipes en place.