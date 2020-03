Bretagne : un horticulteur fleurit les tombes avec ses invendus

Son initiative met du baume au cœur. Obligé d’arrêter son activité en raison de l’épidémie de coronavirus, un horticulteur de Plerguer (en Ille-et-Vilaine), s’est retrouvé avec un gros stock de fleurs sur les bras.

Mais pas question de jeter sa marchandise à la poubelle. Alors que les habitants, confinés chez eux, ne peuvent pas se rendre au cimetière, le trentenaire a décidé d'aller fleurir, ce dimanche 22 mars, les tombes de sa commune.

des centaines de plantes en fleurs

«Mes serres sont archi-pleines. Des jacinthes, des jonquilles, des primevères, des fleurs qui allaient partir à la benne. C'était pas supportable pour moi de tout jeter !», a-t-il expliqué à France 3 Bretagne.

«J'avais entre 400 et 500 plantes en fleurs, je les ai délicatement déposées sur les tombes. Ça m'a fait chaud au coeur, d'autant que mes grands-parents sont enterrés dans ce cimetière», a ajouté le trentenaire, qui a partagé sa belle action sur son compte Facebook.

Sans surprise, son initiative n'a pas manqué de faire réagir la Toile. A ce jour, sa publication compte plus de 282.000 «j'aime» et a été partagée par plus de 145.000 internautes. «Je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur», a-t-il confié.

De quoi remonter un peu le moral de ce jeune entreteneur qui depuis la fermeture de ses deux établissements, est au chômage partiel, comme ses douze salariés. Sans compter qu'entre mars et mai, il réalise habituellement 70% de son chiffre d'affaires.