Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mardi 24 mars

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

240 personnes mortes en France ces dernières 24 heures, pour 1.100 décès au total

La barre des 1.000 personnes tuées en France par le nouveau coronavirus a été franchie ce mardi. Avec 240 décès dans les dernières 24 heures, le total atteint désormais 1.100 victimes dans l’Hexagone.

Le bilan journalier fait également état de 434 patients supplémentaires en réanimation, portant ce chiffre à 2.516 sur le territoire. Un chiffre qui s’inscrit dans les 10.176 patients hospitalisés à travers la France des causes de l’épidémie.

Dans le monde, plus de 400.000 cas ont désormais été officiellement déclarés, parmi lesquels 18.040 décès sont à déplorer. L’Italie, pays le plus durement touché en termes de morts (6.820 ce mardi soir), en a encore comptabilisé 743 au cours de la journée. Un chiffre en hausse après deux jours de baisse.

Les Jeux olympiques reportés à l’année prochaine

Le coronavirus aura eu raison du plus grand rendez-vous sportif de la planète. Le CIO a officialisé le report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo. Ils seront finalement organisés en 2021, au plus tard en été. De nombreux athlètes, qui devaient poursuivre leur préparation dans les conditions difficiles du confinement, ont salué cette décision.

Le conseil scientifique souhaite que le confinement dure «au moins 6 semaines»

Il est «indispensable de prolonger le confinement», a estimé le conseil scientifique de l’exécutif sur le Covid-19. Il a estimé à «six semaines au moins» sa durée, à compter de sa mise en place. Soit jusqu’à la fin du mois d’avril.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a expliqué qu’il s’agissait là d’une «estimation», indiquant néanmoins qu’il fallait se préparer à ce que le confinement dure plus longtemps que les 15 jours initiaux. Il n’est pas encore possible de savoir si la durée totale du confinement serait plus ou moins longue que ces six semaines, a-t-il précisé.

manu dibango victime du coronavirus

Manu Dibango, saxophoniste et légende de l'afro-jazz, est décédé ce mardi des suites du Covid-19 à 86 ans. L'auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, Soul Makossa (1972), est la première célébrité mondiale à décéder des suites d'une contamination au coronavirus.

«Il est décédé au petit matin, dans un hôpital de la région parisienne», a indiqué Thierry Durepaire, gérant des éditions musicales de l'artiste camerounais. De nombreux artistes lui ont rendu hommage au cours de la journée.

Les bourses mondiales reprennent des couleurs

Plombés par la crise du coronavirus, les marchés internationaux ont connu une journée fructueuse. Alors qu’en Chine, les bourses ont clôturé sur des hausses de 2 à 4% et que Tokyo s’est envolé de 7%, l’Europe a elle aussi été touchée par la dynamique.

Le CAC 40 a ainsi rebondi de 8,39%, Londres de 9,05%, tandis qu’à Francfort, le Dax a gagné 10,98%. Aux Etats-Unis, Wall Street affichait de fortes hausses à mi-séance, avec le Dow Jones et le Nasdaq a plus de 5%. Cette belle journée intervient au lendemain du plan de relance annoncé par la Réserve fédérale américaine (Fed).