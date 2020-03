Coronavirus : les marchés alimentaires désormais fermés à Paris

Les marchés alimentaires ouverts de Paris, trop fréquentés malgré le confinement face au coronavirus, ferment à compter de ce mardi 24 mars.

La mairie de Paris, par la voix de son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, a en effet indiqué qu'elle ne demanderait pas de dérogation au préfet pour les maintenir ouvert.

Suite aux annonces du Premier ministre, nous prenons acte des mesures de renforcement du confinement et nous ne demanderons pas de dérogation pour les marchés parisiens. — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) March 23, 2020

Dans son allocution lundi 23 mars au soir, Edouard Philippe, le Premier ministre, avait en effet décidé de fermer tous les marchés alimentaires ouverts en France, sauf volonté contraire d'un préfet sur demande d'un maire.

Mais avant même la prise de parole d'Edouard Philippe, les marchés alimentaires de la capitale étaient dans le collimateur d'Anne Hidalgo. Quelques heures plus tôt, lundi 23 mars dans l'après-midi, la maire Anne Hidalgo avait déjà annoncé qu'elle saisissait le préfet de police de Paris Didier Lallement pour «évaluer les risques et prononcer» si besoin dès mardi 24 mars «la fermeture des marchés qui poseraient problème».

Dans une interview dimanche 20 mars au Parisien, la maire soulignait ainsi qu'elle avait «mis sous surveillance renforcée les grands marchés comme Belleville, Barbès, Aligre ou ceux du 14e et du 15e» arrondissements.

«Situation sanitaire préoccupante»

Malgré les mises en garde, les consignes sanitaires et l'organisation mise en place (marquage au sol, séparation des étals...), l'élue jugeait que «la situation sanitaire restait préoccupante» dans certains d'entre eux et qu'ils «mobilisaient trop d’agents de sécurité et de propreté».

Ces fermetures viennent s'ajouter aux autres mesures restrictives déjà appliquées à Paris ces derniers jours face à l'irresponsabilité de certains habitants en période de pandémie, telles que l'interdiction des accès aux berges de Seine, à l'esplanade des Invalides et du Champs-de-Mars.

Reste à savoir désormais vers où se reporteront les nombreux Parisiens qui se rendaient encore au marché pour faire leur course. Au risque d'engorger davantage les supermarchés, lieux fermés où le virus peut circuler plus facilement.