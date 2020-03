Un impressionnant incendie ravage un immeuble en banlieue parisienne

Un énorme feu a ravagé un immeuble d'habitations à Champigny-sur-Marne (94), dans la nuit de lundi 23 à mardi 24 mars. Malgré les images impressionnantes, personne n'a été blessé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait parti d'un canapé posé sur un balcon au troisième étage, avant de se répandre sur toute la façade, selon Le Parisien.

En plein confinement c'est un truc de fou.. Grâce à Dieu pas de blessé.





Et y'en a qui veulent qu'on se confine.. On en peu plus d'où ces drames..





Faites attention à vos proches, et à éteindre toutes sources de chaleurs ect.. #MerciPompiers #Mordacs #Champigny #COVID19 pic.twitter.com/Hjk2B8EnOh

