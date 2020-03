Confinement : Quels oiseaux pouvez-vous observer de votre fenêtre en région parisienne ?

En cette période de confinement face à la pandémie de coronavirus, les habitants de Paris et de sa banlieue peuvent en profiter pour apprendre à reconnaître les nombreux oiseaux qui vivent à leurs côtés. Voici une sélection parmi les 160 espèces recensées en Ile-de France, dont 65 dans la capitale.

le Pigeon biset

© BERTRAND GUAY / AFP

Aussi appelé «pigeon voyageur», le biset (venant du vieux français «bis» qui signifie gris foncé) est l'espèce de pigeons la plus ancienne et courante dans la capitale. On en compte environ 23.000 spécimens aujourd'hui, un nombre plutôt stable depuis une décennie.

Cet oiseau, qui mesure environ 30 cm de long, est doté d'un plumage généralement bleu-gris (mais parfois avec de nombreuses autres couleurs), plus pâle sur le dos et avec des tons verts et violets sur le cou. Le bec est gris.

Le pigeon biset est reconnaissable par son roucoulement :

Il niche habituellement dans un trou d'une paroi rocheuse, mais il s'adapte bien à l'environnement urbain et trouve des espaces dans les greniers, les métros, les halls de gare et les édifices neufs.

Il apprécie les graines, mais, omnivore, peut se tourner aussi vers les fruits et les insectes.

le Pigeon ramier

© MAXIME ZUCCA

Nommé ainsi car il niche sur les «rameaux» des arbres, le pigeon ramier (parfois appelé «palombe» dans le sud-ouest), est un peu plus gros (40 cm de long) que le biset. Il se démarque par sa tache blanche de chaque côté du cou, sa barre blanche en travers de l'aile et son bec jaune.

Venu de la campagne, il est légèrement moins répandu à Paris et dans sa banlieue que son cousin. Mais sa population à Paris, qui compte désormais plusieurs milliers de couples, est en augmentation.

Son roucoulement est généralement plus fort que celui du biset :

Il niche dans les arbres, mais aussi de plus en plus sur les balcons et dans les jardinières, voire même sur les poutres métalliques de la Tour Eiffel. Comme son cousin, il est omnivore.

Ah oui : c’est lui le responsable des charmantes fientes blanc-vert qui décorent nos voitures au printemps, lorsqu’ils se gavent se bourgeons : se garer sous les arbres d’alignement est dangereux à cette époque ! — Maxime Zucca (@MaximeZucca) March 17, 2020

Le moineau

© THOMAS COEX / AFP

Tirant leur nom de leurs couleurs sobres, les «petits moines», mesurant entre 15 et 20 cm, sont différents s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Le premier a le dessus de la tête et la nuque gris, le cou et le bec noir, et le corps blanchâtre. La seconde a la tête brune et le corps marron clair.

Mais les moineaux ne sont guère à la fête à Paris. Leur nombre a en effet baissé de 70 % ces dernières années, passant d'environ 40.000 couples à moins de 10.000 désormais. En cause : les nouvelles constructions qui les privent de petits trous et infractuosités où faire leurs nids, la pollution et la diminution du nombre d'insectes pour se nourrir.

Ce volatile n'a pas de chant à proprement parler. Il se contente de «piafer» continuellement :

Très sociaux, ils forment souvent des groupes, parfois avec des oiseaux d'autres espèces. Omnivore, il se nourrit de graines, insectes et bourgeons. Mais il très bien adapté à la présence humaine, il n'hésite pas à aller picorer les miettes sur les terrasses des restaurants.

l’Accenteur mouchet

© MAXIME ZUCCA

Ce petit oiseau discret ressemble au moineau. Mais il est légèrement plus petit (15 cm), ses plumes sont d'un brun plus clair, son bec plus fin et il a la tête ainsi que le cou gris.

Pourchassé par les chats et manquant de nourriture l'hiver, l'accenteur diminue à Paris. Sa population a été estimée à 350-450 couples en 2018, contre 700-1000 couples en 2008.

On l'entend beaucoup au printemps, avec son chant rapide et aigu :

Il peut nicher dans les cours d’immeubles plantées si la végétation est dense, voire certains balcons. Le nid est placé dans un buisson ou un mur de lierre, assez bas.

L'accenteur niche dans les buissons ou les arbustes, assez près du sol, parfois même dans la cours d'un immeuble. Au printemps et en été, il se nourrit d’insectes et d’araignées, mais se tourne vers les graines en automne et en hiver.

Le système social des accenteurs est original : ♂ et ♀ ont chacun plusieurs partenaires. On parle de polygynandrie ! Les ♀ défendent un territoire, et s’accouplent généralement avec au moins deux ♂ ; eux même tentent de s’accoupler (ils y arrivent plus rarement) avec deux ♀ pic.twitter.com/XAcVDDMGtk — Maxime Zucca (@MaximeZucca) March 20, 2020

le Rougequeue noir

© MAXIME ZUCCA

Les rougequeues noirs sont actuellement en train de revenir depuis les pays autour de la Méditerranée où ils passent l'hiver. Petits (15 cm) et un peu plus minces que le moineau, ils tirent leur nom de leur queue orangée (avec les plumes du centre plus sombre). Les mâles sont noir et les femelles gris cendré.

Leur population est plutôt stable, avec 200 à 300 couples dans la capitale.

On les entend souvent au lever du soleil, avec leur chant très particulier où un étrange bruit de papier froissé intervient au milieu de notes aiguës :

Le rougequeue niche souvent dans les bâtiments, qui lui rappellent ses milieux rocheux d’origine, sous les toits, dans un trou de mur, sous les préaux d'établissements scolaires ou même dans les cages d'escalier.

Il rougequeue consomme surtout des insectes, qu’il picore par terre ou chasse en vol.

le Merle noir

© MAXIME ZUCCA

Le merle est un autre oiseau très connu des habitants de région parisienne. Le mâle est noir avec le bec jaune, tandis que la femelle est brune avec le bec brun. Sa taille va de 30 à 40 cm.

Avec 2.000 couples dans la capitale, il est la 4e espèce la plus répandue (derrière les pigeons bisets et ramiers ainsi que les moineaux).

Son chant puissant réveille parfois les dormeurs avant l'aube :

Et pour cause, en raison de la pollution lumineuse (les éclairages publics, des pubs ou des magasins), les merles sont assez matinaux à Paris, où ils commencent à chanter trois heures avant le lever du soleil, contre une heure seulement à la campagne.

Ce volatile a pour habitude de nicher dans les parcs et jardins, à l'intérieur des buissons, des haies et des arbustes. Il s'y nourrit aussi de vers de terre, ainsi que de baies et de fruits.

la Pie bavarde

© MAXIME ZUCCA

Ces oiseaux à la réputation – usurpée – de voleurs mais très intelligents se reconnaissent au premier coup d'œil. Plutôt grands (50 cm) et dotés d'une longue queue, leurs ailes blanches tranchent avec leur plumage noir.

La population est assez stable à Paris, entre 250 et 300 couples.

La pie n'a pas un chant en particulier, mais pousse plutôt des cris :

Et réunies en groupe, elles jacassements :

Son nid est très visible actuellement, car il s'agit d'une grosse boule de branchages confectionné vers la cime des arbres. La pie a un régime alimentaire très large : invertébrés, graines, fruit, lézards, rongeurs, jeunes oiseaux...

Les pies sont parmi les oiseaux les plus intelligents. Il s’agit d’un des rares animaux à avoir passé le test du miroir : elle a conscience qu'il s'agit de son reflet et non d'un autre individu. Elle cherche à retirer la pastille collée sur son cou: https://t.co/WQCf1wXSZf — Maxime Zucca (@MaximeZucca) March 21, 2020

la Mésange charbonnière



© M.VASLIN

Ces petits volatiles (14 cm) sont facilement repérables, avec leur plumage jaune ainsi que leurs ailes et une queue gris-bleu. La mésange «charbonnière» s'appelle ainsi en raison de la bande noire (ou «cravate») qui part de sa tête et court sur sa poitrine.

Evoluant dans les arbres et souvent en groupe, elle se sent bien dans la capitale, puisque sa population, entre 750 et 1000 couples, est en augmentation.

Aimant beaucoup chanter, cet oiseau s'entend souvent par ses «ti-tu ti-tu ti-tu» répétés :

Pour nicher, la mésange charbonnière apprécie les trous dans les arbres ou les murs (ainsi que les nichoirs). Elle se nourrit d'insectes et de chenilles au printemps et à l'été, et se tourne vers les végétaux l'hiver. Mais elle est aussi friande de la nourriture laissée dans les mangeoires et sur les balcons.

la Mésange bleue



© MAXIME ZUCCA

La mésange bleue se distingue de sa cousine par l'absence de bande noire sur le corps, et par le plumage bleu (et blanc) sur sa tête. Elle est aussi un peu plus petite (12 cm).

La capitale accueille 650 à 800 couples de ce volatile très actif. Toujours en mouvement, il inspecte les arbres pour trouver des insectes ou des bourgeons à picorer.

Son répertoire de chant, aigu, est très variable :

Comme sa cousine la charbonnière, la mésange bleue niche dans des trous.