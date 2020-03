Coronavirus : 18 salariés d'un Ehpad charentais se confinent avec les résidents

Une mesure barrière supplémentaire. Une partie du personnel d'un Ehpad de Mansle (Charente) a décidé de se confiner dans l'établissement pour «éviter tout contact avec l'extérieur» et protéger les résidents de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris mercredi auprès de la direction.

18 volontaires de l'Ehpad Bergeron-Grenier, qui accueille 59 personnes âgées, ont accepté de rester 24 heures sur 24 auprès des résidents, selon la Charente Libre, qui a révélé l'information. La décision, entrée en vigueur mardi, a été prise pour une période initiale de quinze jours. Parmi les 18 salariés volontaires, ce qui représente la moitié des effectifs, figurent des aide-soignants, des agents d'entretien mais aussi des cuisiniers et des responsables administratifs.

L'objectif, c'est d'«éviter tout contact avec l'extérieur» pour «se donner une chance de passer au travers de la crise actuelle», a expliqué sur RTL Pascal Ramirez, directeur de cet Ehpad géré par une association à but non lucratif. «On a réquisitionné la chapelle, une des salles d'animation et une salle de réunion» pour héberger les 18 volontaires, a détaillé M. Ramirez, qui précise que les autres salariés aident l'équipe confinée en faisant des courses, déposées sur le pas de la porte. «C'est organisé un peu comme une colonie de vacances», a-t-il poursuivi.

«taux de mortalité» potentiellement «catastrophiques»

Selon Pascal Ramirez, aucun symptôme de coronavirus n'a été détecté à ce stade parmi les 59 résidents, qui n'ont pas été en contact avec leurs familles depuis mi-mars. Aucun des 18 salariés confinés ne présente par ailleurs de signes de maladie. Plusieurs dizaines de décès ont été signalés ces derniers jours dans des Ehpad, touchés de plein fouet par l'épidémie. A ce stade, aucun bilan global des victimes n'a cependant été communiqué par les autorités sanitaires.

«Pour les Ehpad qui n'ont pas encore mis en place de mesures barrières, il y a des risques de propagation considérables», a prévenu le président de l'Association des médecins coordonnateurs en Ehpad, Gaël Durel, évoquant des «taux de mortalité» potentiellement «catastrophiques».