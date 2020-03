Coronavirus : comment faire si l’on veut aller travailler dans les champs ?

A cause du coronavirus, qui empêche la main d’œuvre étrangère de venir travailler dans les exploitations françaises, l’agriculture manque de bras. Pour tenter d’endiguer ce problème, qui risque d’avoir des conséquences graves sur la présence de fruits et légumes de saison dans les assiettes, le gouvernement en a appelé aux Français actuellement sans activité.

Le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, a demandé aux personnes en situation de chômage partiel de rejoindre les rangs des habituels travailleurs agricoles, pour assurer les récoltes maraichères et fruitières (notamment les asperges et les fraises), ainsi que les semis.

Au total, 200.000 personnes sont nécessaires pour la fin mars, les mois d’avril et de mai.

une plate-forme simplifiée

Afin de faciliter l’initiative, le ministère du Travail doit mettre en place une plate-forme spécifique, en partenariat avec Pôle emploi, sur le modèle de celle baptisée «des bras pour ton assiette». Il est possible de demander de l’aide, si l’on est agriculteur, ou de l’offrir, si l’on est disponible.

Chaque personne voulant aider aura la possibilité de consulter les offres et d’entrer directement en contact avec les recruteurs, tandis que Pôle emploi, de son côté, va proposer aux futurs employeurs de présélectionner des candidats.

Le ministère précise que si les demandeurs d’emploi et les indépendants dont l’activité a été stoppée sont les premiers concernés par l’appel, les salariés dont l’entreprise a dû réduire son activité sont aussi invités à répondre à ce besoin de main d’œuvre.

Des dispositions législatives ont été prises pour permettre à ces employés au chômage partiel de conclure un contrat de travail avec une autre entreprise, du secteur agricole.

la possibilité de cumuler indemnités chômage et salaire

Ainsi, le salarié pourra cumuler à la fois son indemnité de chômage partiel et son salaire pour son emploi dans la filière agroalimentaire. Son employeur habituel devra néanmoins lui donner son accord, afin de respecter un délai de sept jours avant de reprendre son boulot initial. Dans le même sens, l’employeur occasionnel aura l’obligation de libérer la personne selon ce délai de sept jours.

Il est également précisé que les bénéficiaires du fond de solidarité (chef de très petites entreprises, indépendants, professions libérales, micro-entrepreneurs les plus touchés par la crise), qui s’élève à 1.500 euros et sera versé début avril, pourront cumuler cette somme avec des contrats courts dans les exploitations agricoles et agroalimentaires.