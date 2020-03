Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mercredi 25 mars

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

231 personnes mortes en France ces dernières 24 heures, pour 1.331 décès au total

La barre des 1.000 personnes tuées en France par le nouveau coronavirus a été franchie hier. Avec 231 décès dans les dernières 24 heures (un chiffre en baisse par rapport à hier), le total atteint désormais 1.331 victimes dans l’Hexagone.

Le bilan journalier fait également état de 311 patients supplémentaires en réanimation (là aussi c'est un chiffre moindre que celui d'hier), portant ce chiffre à 2.827 sur le territoire.

Dans le monde, plus de 400.000 cas ont désormais été officiellement déclarés, parmi lesquels 20.000 décès sont à déplorer. L’Italie, pays le plus durement touché en termes de morts (7.503 ce mercredi soir), en a encore comptabilisé 683 au cours de la journée. Un chiffre en baisse.

Le gouvernement adopte 25 ordonnances pour s'adapter face à la crise sanitaire

Ces ordonnances mettent notamment en place un fonds de solidarité d'un milliard d'euros. Pourront en bénéficier les entreprises qui comptent moins de dix salariés, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à un million d'euros, et qui, en outre, ont été durement atteintes par les conséquences de la crise sanitaire.

Les textes prévoient aussi une modification des dates de congés payés et des dérogations à la durée maximale de travail et au repos hebdomadaire et dominical.

Les ordonnances créent également de nouvelles réductions de peine de deux mois pour les détenus, converties en assignation à résidence. Elles ne pourront toutefois pas concerner les personnes condamnées pour terrorisme ou violences intra-familiales.

Les transports français drastiquement reduits

A partir de vendredi, la SNCF va réduire de moitié la circulation de ses TGV et va suspendre son service low-cost Ouigo. «La réduction du nombre de trains permet de continuer à assurer les déplacements essentiels des voyageurs ayant des raisons légitimes de se déplacer, tout en luttant contre la propagation du virus», a justifié la compagnie dans un communiqué. La police devrait également filtrer les personnes en gare pour empêcher les voyageurs potentiels de partir en week-end.

Les transports parisiens vont également être réduits au strict minimum. Une cinquantaine de stations de métro devrait être fermée à partir de main.

L'aéroport d'Orly, lui, sera temporairement fermé au trafic commercial à compter du 31 mars à 23H59 en raison de l'effondrement «majeur et brutal» du trafic à la suite des restrictions de circulation liées au coronavirus, a annoncé aujourd'hui la direction du Groupe ADP.

L'INDE DÉBUTE SON CONFINEMENT

Les habitants du deuxième pays le plus peuplé de la planète ont commencé à respecter des mesures de confinement ce mercredi. Le Premier ministre, Narendra Modi, a ordonné hier le confinement total des 1,3 milliard d'Indiens, pendant trois semaines, pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

L'Inde dénombre 519 cas confirmés de coronavirus et 10 morts, selon le dernier bilan officiel. Plus de la moitié de l'humanité est désormais atteinte par des mesures de confinement.

Le prince charles testé positif au coronavirus

Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a été testé positif au nouveau coronavirus et présente de «légers symptômes», ont annoncé mercredi ses services. A 71 ans, le fils d'Elizabeth II «reste en bonne santé» à l'exception de ces symptômes.

Elizabeth II, 93 ans, s'est quant à elle retirée pour plusieurs semaines au château de Windsor et est «en bonne santé», a indiqué une porte-parole du palais de Buckingham. Elle a vu son fils pour la dernière fois le 12 mars.