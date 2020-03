Coronavirus : Un instituteur court un marathon dans son salon

Steven est enseignant en CE1 dans le Xe arrondissement de Paris. C’est aussi un sportif aguerri avec un dizaine de marathons et trails à son actif. Et il a ajouté, dimanche, à sa collection un marathon dans le salon de son appartement.

Confiné à son domicile, comme une grande majorité des Français en raison de la pandémie de coronavirus, cet habitant à la Goutte-d’Or dans le XVIIIe était à la recherche de «trucs marrants» pour «casser l’ennui», mais aussi «encourager les gens à rester chez soi et à faire du sport en intérieur», comme il l’a confié au Parisien.

Habitué à sortir entre trois et quatre fois par semaine, il a alors enfilé ses baskets et s’est lancé dans cet improbable défi. Il lui a fallu plus de cinq heures (5h05) pour boucler les 42,195 kilomètres réalisés au terme de quelques 2000 tours au milieu de son salon de 20m2. Très loin de son record personnel sur asphalte de 2h57.

Mais au-delà de la performance sportive, son but était de contribuer à la cagnotte en faveur du personnel soignant de l’AP-HP. Il a ainsi diffusé son exploit en direct sur Facebook avec un lien vers la cagnotte, permettant de récolter aux alentours de 400 euros. «C’était ma manière de les soutenir et histoire de rendre pas tout ça idiot», a indiqué Steven au Parisien.

Et cette idée lui en a donné une autre. Avec plusieurs membres de sa famille, il a prévu de participer, ce week-end, à un marathon en relais. Toujours dans le salon.