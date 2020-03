L'INSERM publie les premières photos du virus responsable du Covid-19

Une première mondiale. Alors que des représentations 3D du virus responsable de la pandémie mondiale circulent depuis plusieurs semaines, des chercheurs de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) ont réussi à photographier le coronavirus SARS-CoV-2.

«Sur cette image, on découvre des coronavirus SARS-CoV-2, responsables de la maladie Covid-19, accrochés au niveau des cils de cellule épithéliale respiratoire humaine. Il s'agit d’une des toutes premières images du virus SARS-CoV-2 isolé de patients», a ainsi tweeté l'Institut ce 24 mars. Effectuée grâce à un microscope, puis colorisée par la suite, la photo permet aux scientifiques d'avoir une image plus précise de «l'ennemi invisible» contre lequel ils luttent depuis plusieurs semaines.

1/2 Sur cette image, on découvre des #Coronavirus #SARSCoV2, responsables de la maladie #COVID19 accrochés au niveau des cils de cellule épithéliale respiratoire humaine. Il s'agit d’une des toutes premières images du virus SARS-CoV-2 isolé de patients. pic.twitter.com/OkzseMB0CW — Inserm (@Inserm) March 24, 2020

Dans les commentaires, nombreux sont les internautes qui ont vu des ressemblances avec d'autres choses, bien plus grandes. «Je reconnais l'insertion de l'A3 à porte de Bagnolet», s'amuse par exemple l'un d'entre eux sur Twitter, plein d'imagination. «Mais ça n'a rien à voir avec un pangolin !», s'interroge une autre, en référence à l'animal qui serait à l'origine du début de l'épidémie. Certains préfèrent en profiter pour encourager les scientifiques : «enfin une image nette de l'ennemi ! Courage tout le monde, on peut l'avoir. On va l'avoir, que dis-je !»