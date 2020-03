Vidéo : les conseils des pompiers de Paris pour rester en forme pendant le confinement

Trouver un bon programme pour faire du sport sans matériel n'est pas toujours facile en cette période de confinement. Pour aider ceux qui se perdent dans les différentes applications téléphoniques ou les propositions sur Internet, les pompiers de Paris ont pris les choses en main.

Ces derniers ont publié, sur Twitter, une courte vidéo dans laquelle l'un des leurs se met en scène pour donner des petits conseils sportifs. Car selon eux, le fait de rester chez soi «n'empêche pas de bouger». Le pompier en question propose donc un échauffement et un programme de 3 exercices, ce dernier ne devant pas durer plus de 15 minutes, et cible le haut et le bas du corps.

#confinementjour9 L'un de nos moniteurs de sport est confiné à la maison et vous propose quelques exercices simples pour s'occuper et vous maintenir en forme ! #RESTEZCHEZVOUS n'empêche pas de bouger pic.twitter.com/5S6BUJwtXD — Pompiers de Paris (@PompiersParis) March 25, 2020

Après l'échauffement, il faut commencer avec 30 répétitions de ce que l'on appelle des «mountain climbers». En prenant la position des pompes, il s'agit de garder les bras tendus avec les paumes sur le sol et de remonter les genoux vers son torse en alternance, de sorte à simuler une sorte de course. Il faut ensuite enchainer avec des «shoulders touches». Pour cela, il faut conserver la position des pompes, en gardant le dos droit, et venir toucher son épaule gauche avec sa main droite et vice versa, le tout 30 fois également.

Le dernier exercice va cibler les abdominaux. Allongé par terre avec les genoux pliés, le but est de remonter son bassin 30 fois, en pensant bien en conservant le dos bien droit. Pour s'assurer des positions, le mieux est encore de regarder la vidéo explicative diffusée sur les réseaux sociaux.

Celle-ci se termine avec d'autre petits conseils simple : «pensez à vous hydrater, mangez sainement (...) et surtout, restez chez vous !».

Pour rappel, les spécialistes conseillent en moyenne une heure d'activité physique par jour pour les enfants et adolescent, ainsi que 30 minutes pour les adultes.