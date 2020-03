Confinement : L'heure maximale de sortie concerne-t-elle les courses ?

Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est disponible depuis le mardi 24 mars. Des précisions et restrictions ont été ajoutées, dont une limite de sortie d'une heure. Mais concerne-t-elle les courses ?

Le document autorise certains déplacements avec des conditions propres à chacun d'eux. Il faut ainsi cocher la case qui correspond à la raison de sa sortie. Pour faire ses courses, la case correspondante est la suivante : «Déplacements pour effectuer [...] des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr)», les commerces alimentaires, y compris les drives, faisant partie de cette liste.

La fameuse mention de «sortie limitée à une heure» n'est quant à elle mentionnée que plus bas, et correspond à un autre justificatif de sortie : «Déplacements brefs dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie».

Cette heure maximale de sortie ne représente donc qu'une condition à cette cause de sortie spécifique, et pas aux autres, même si, bien entendu, plus vite les courses sont faites, mieux c'est.