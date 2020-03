Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce jeudi 26 mars

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

≈≈≈365 personnes mortes en France ces dernières 24 heures, pour 1.696 décès au total

Le coronavirus a causé 365 décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures dont, «pour la première fois, une jeune fille de 16 ans» en Ile-de-France, portant le bilan à 1.696 morts depuis le début de l’épidémie, a annoncé ce jeudi soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

En tout, 3.375 patients sont désormais en réanimation (+548 en une journée) avec une forme grave de la maladie sur un total de 13.904 (+ 2.365) patients hospitalisés en France. On compte aujourd’hui 29.655 personnes contaminées dans l'Hexagone.

Dans le monde, plus d’un demi-million de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés depuis le début de la pandémie, parmi lesquels 22.920 décès ont été détectés dans 182 pays et territoires, notamment en Chine (81.285 cas, dont 3.287 morts), foyer initial de la pandémie, en Italie (80.539 cas), pays le plus durement touché avec 8.165 morts, et aux Etats-Unis (75.233 cas, dont 1.070 morts).

De son côté, le Royaume-Uni a pour la première fois dépassé la barre des cent morts en une journée. Le bilan total est désormais de 578 morts liés à la maladie et de 11.658 cas de contamination officiellement recensés, a annoncé ce jeudi soir le gouvernement.

la délivrance de la chloroquine encadrée

La délivrance de Plaquenil, médicament dérivé de la chloroquine, promu par certains comme un traitement possible du Covid-19, est désormais encadrée par un décret paru ce jeudi. Ce médicament à base hydroxychloroquine, dérivé de l'antipaludéen chloroquine, n'est pas utilisable «dans la prise en charge du Covid-19 en (médecine de) ville», a souligné l'agence du médicament l'ANSM.

Le décret prévoit notamment la limitation de la délivrance du Plaquenil en officine à ses indications médicales strictes (polyarthrite rhumatoïde, lupus, et en prévention des lucites - allergies au soleil), et l'interdiction de l'exportation des spécialités contenant de l'hydroxychloroquine, mais aussi des médicaments contenant l'association lopinavir/ritonavir, antiviraux eux aussi expérimentés contre le Covid-19.

une trentaine de détenus portent plainte contre le gouvernement

Ne s'estimant pas assez bien protégés contre le Covid-19, 31 détenus du sud de la France ont porté plainte contre le gouvernement pour «non-assistance à personne en danger», a indiqué leur avocate Khadija Aoudia. «Aucun masque et gant de protection, aucun gel hydro-alcoolique n’a été distribué. Les distances d'un mètre, préconisées dans le cadre de la campagne de prévention, ne peuvent être effectives en raison de la surpopulation carcérale», dénonce-t-elle.

Les plaignants, détenus dans les Bouches-du-Rhône, le Gard ou le Var, dénoncent notamment dans leur plainte, des «conditions sanitaires déplorables, les conditions de détention inhumaines et dégradantes (...) auxquelles s’ajoutent les détenus fragilisés par leurs états de santé physique et psychologique, (...) des cellules de 9 m2 en moyenne, où sont détenus deux à trois personnes».

l'Allemagne effectue 500.000 tests par semaine

L'Allemagne a augmenté le nombre de dépistages du Covid-19 à 500.000 par semaine, cette détection précoce aidant en partie à maintenir le nombre de décès à un niveau relativement bas, a déclaré ce jeudi Christian Drosten, virologue et directeur de l'hôpital de la Charité à Berlin.

«La raison pour laquelle l'Allemagne compte si peu de décès par rapport au nombre de personnes infectées peut s'expliquer par le fait que nous faisons beaucoup de diagnostics en laboratoire (...) Nous effectuons un demi-million de tests chaque semaine en Allemagne», a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

3,3 millions de chômeurs supplémentaires aux Etats-unis en une semaine

La pandémie de nouveau coronavirus a fait exploser les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis.

Au total, 3,3 millions de personnes ont fait une première demande d'allocations chômage au cours de la semaine du 15 au 21 mars, soit 3 millions de plus que la semaine précédente, qui avait enregistré 282.000 nouvelles demandes, a indiqué le département du Travail ce jeudi.

Il s'agit d'un niveau jamais vu aux Etats-Unis, le précédent record datant d'octobre 1982 avec 695.000 nouvelles demandes.