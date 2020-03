L'établissement français du sang appelle à venir donner en respectant les règles sanitaires

Si le coronavirus occupe une bonne partie du personnel médical français, les autres urgences de santé ne se sont pas envolées pour autant. C'est pourquoi l'établissement français du sang (ESF) appelle ceux qui le peuvent à venir donner.

«Nous avons besoin de vous sur la durée et de manière régulière pour limiter l'attente sur les collectes», a d'ailleurs écrit l'institution sur Twitter le 25 mars. Mais en période de confinement, cela n'est pas toujours facile. Car quoi qu'il arrive, il faut respecter les règles sanitaires imposées par le gouvernement. L'attestation dérogatoire de déplacement autorise d'ailleurs le fait de pouvoir donner.

Il est donc possible de venir donner en respectant la distanciation sociale. Pour faciliter cela, et éviter un trop grand nombre de personnes dans les salles d'attente, l'EFS conseille à ceux qui le veulent de prendre rendez-vous sur son site. Cela permet également de pouvoir de repérer le centre le plus proche de chez soi. De plus, il vaut mieux éviter de se rendre dans les centres de dons en cas de n'importe quel symptôme grippal, pour éviter une propagation.