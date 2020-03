Pourquoi l’attestation de déplacement n’est-elle pas disponible sur téléphone ?

Contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, les attestations dérogatoires de déplacement présentées sur smartphones ne sont pas valables.

Seuls les formulaires sur l’honneur rédigés sur papier libre ou imprimés depuis le site du gouvernement sont autorisés. Et ce, pour plusieurs raisons.

le format papier, plus protecteur et contraignant

Cette décision a été prise par l'Intérieur après avoir constaté que les sociétés ayant proposé d’éditer des attestations en ligne sont en réalité susceptibles de piller les données personnelles des utilisateurs.

Pourquoi une attestation sur papier ?



Pourquoi refuser une version numérique des attestations ?



Ma réponse à ces questions simples que se posent nos compatriotes pic.twitter.com/amE9V5xAMv — Christophe Castaner (@CCastaner) March 18, 2020

D’autre part, présenter son téléphone à un police ou à un gendarme en cas de contrôle pourrait augmenter les risques de contamination.

«Le téléphone peut être porteur du virus et donc il convient aussi d’éviter de le manipuler. Et s’il y avait un contrôle policier je ne veux pas exposer les policiers ou les gendarmes à cela», a précisé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Enfin, enregistrer son attestation sur son smartphone faciliterait les sorties des Français, or ce n'est pas l'objectif.

«Il ne s’agit pas de faciliter la vie des Français qui veulent sortir le plus librement possible, voire même de quelqu’un qui serait en public et qui pourrait prendre son téléphone voyant le policier et vite télécharger l’application et faire une déclaration rapide», a ajouté le ministre de l'Intérieur.

«Nous resterons sur ces supports papiers car ils sont plus protecteurs pour les données et pour la santé des personnes qui manipulent ces papiers et aussi parce qu’ils sont plus contraignants», a-t-il résumé.