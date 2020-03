Qu’est-ce qui est considéré comme un «soin urgent» ?

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé lundi dernier la mise en place de l'état d'urgence sanitaire pour mardi. Il renforce notamment les règles de confinement et limite les sorties pour les «soins urgents». Voici les cas concernés.

Ainsi, les déplacements pour les consultations médicales sont désormais réservés aux urgences et aux convocations. Si une personne ressent les synptômes du Covid-19, elle doit toujours contacter son médecin généraliste, à distance, et ne pas se rendre sur place. Après examen, et si nécessaire, le médecin fera alors parvenir une convocation à son patient.

Avant l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, les sorties pour se rendre à la pharmacie, avec une attestation, était autorisé. Dorénavant, ces déplacements sont possibles en cas de nécessité pour votre santé.

«Soulager les soignants»

En ce qui concerne les autres rendez-vous médicaux, par exemple chez le dentiste ou le psychiatre, ils doivent être repoussés s'ils ne sont pas urgents. Si c'est le cas, les professionnels pourront délivrer une convocation.

Il est à noter que la plupart des spécialistes proposent désormais des consultations par téléphone, visio ou par mail. Si des rendez-vous ont été pris dans un établissements hospitalier et sont considérés comme non reportables, alors une «convocation» de l’hôpital est nécessaire, toujours en compagnie de l’attestation de déplacement.

Ce renforcement des mesures de confinement a pour but de «soulager les soignants» et d’être solidaire «avec les plus fragiles», a martelé le pensionnaire de Matignon.