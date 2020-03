Stéphanie Rist, députée et rhumatologue : «Je suis médecin avant tout»

Stéphanie Rist, députée LREM du Loiret et rhumatologue, a décidé de venir renforcer les équipes de l'hôpital d'Orléans pendant l'épidémie de coronavirus.

A quoi ressemble votre quotidien ?

Je fais des demi-journées à la régulation médicale du SAMU : de 8h à 15h ou de 15h à 22h. Je réponds au téléphone à des personnes qui sont suspectées d'avoir le coronavirus. Le reste du temps, je fais mon travail de députée qui consiste, en ce moment, à tenter de fluidifier les relations entre les différents acteurs de la santé sur le terrain. J'essaye de les faire communiquer ensemble pour prendre en charge au mieux les malades.

Avez-vous été formée ?

Oui, nous avons été formés par des urgentistes du SAMU, et nous suivons des protocoles. Je travaille avec des médecins à la retraite, du travail ou de la sécurité sociale, qui sont venus en renfort comme moi.

Quelle est la situation sanitaire à l'hôpital d'Orléans ?

La région Centre-Val de Loire est la région la moins touchée en termes de nombre de patients (en réalité la Corse et les Pays de Loire, en France métropolitaine, en ont moins selon les derniers chiffres de Santé Publique France, ndlr). Mais ce nombre monte progressivement. Pour l'instant, un peu plus d'un tiers des places en réanimation sont occupées.

Pourquoi avoir choisi de reprendre du service ?

Déjà, avant la crise sanitaire, je continuais à travailler le lundi matin à l'hôpital en tant que rhumatologue. Je n'étais pas inscrite sur la réserve sanitaire donc, avec l'arrivée du virus, je me suis mise à disposition de l'hôpital pour aider, la question ne s'est même pas posée. Je ne pouvais pas juste regarder les collègues travailler. Je suis médecin avant tout et, à côté, j'ai un mandat de députée. En plus, ca m'est également utile dans mon travail car je côtoie du coup tous les acteurs de la santé et ça m'aide pour essayer d'améliorer les choses.